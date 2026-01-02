“Ministerios no dieron respuesta a cuestionarios sobre emergencia económica”: Senador Motoa

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Después de la declaratoria de emergencia económica hecha por el presidente Gustavo Petro en diciembre de 2025, la plenaria del Senado se reunió de manera extraordinaria y virtual —a pesar de estar en receso legislativo— para discutir el decreto emitido por el Gobierno.

Durante la reunión la plenaria acogió una proposición para llamar a debate de control político a varios ministros del Ejecutivo, con el fin de que respondieran las inquietudes del Legislativo sobre lo sucedido.

A pesar de que la citación fue aprobada el 26 de diciembre y, a través de Secretaría, se fijó el pasado 29 de diciembre como la fecha en la que los ministros del gobierno de Gustavo Petro se presentarían ante el Senado para responder el cuestionario sobre el decreto, el gabinete no asistió, argumentando que no pasaron los cinco días necesarios por ley para enviar sus respuestas y determinar la fecha de asistencia.

A corte del 2 de enero de 2026, la sesión para control político no ha sucedido y los ministros no han dado respuesta a los cuestionarios enviados por el Legislativo, según manifestó el mayor promotor de esta movida, el senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa.

Según Motoa, las respuestas debían ser entregadas a más tardar el 31 de diciembre, pero “los ministerios han incumplido los plazos establecidos. No solo no han respondido los cuestionarios, sino que algunos pidieron prórrogas injustificadas”.

El senador afirmó que los Ministerios de: Agricultura, Igualdad y Culturas fueron los que solicitaron prórrogas. Mientras que los demás no han dado respuesta, siendo el Ministerio de Justicia el único que respondió los cuestionarios. “El país aún desconoce las razones que llevaron al presidente Gustavo Petro a declarar el estado de excepción”, afirmó Motoa.

Además, agregó que la conducta incumple con el artículo 135 de la Constitución Política y sostuvo que los ministerios no han mostrado disposición ante la citación de control político. “Ya se entiende su falta de voluntad para rendir cuentas”, concluyó.

