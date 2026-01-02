Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

“Ministerios no dieron respuesta a cuestionarios sobre emergencia económica”: Senador Motoa

El senador Carlos Fernando Motoa, afirmó que los ministerios citados al debate de control político no han respondido los cuestionarios enviados por el Congreso.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
02 de enero de 2026 - 05:05 p. m.
Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical.
Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Después de la declaratoria de emergencia económica hecha por el presidente Gustavo Petro en diciembre de 2025, la plenaria del Senado se reunió de manera extraordinaria y virtual —a pesar de estar en receso legislativo— para discutir el decreto emitido por el Gobierno.

Durante la reunión la plenaria acogió una proposición para llamar a debate de control político a varios ministros del Ejecutivo, con el fin de que respondieran las inquietudes del Legislativo sobre lo sucedido.

En contexto: Plenaria del Senado aprobó control político a ministros de Petro por emergencia económica

A pesar de que la citación fue aprobada el 26 de diciembre y, a través de Secretaría, se fijó el pasado 29 de diciembre como la fecha en la que los ministros del gobierno de Gustavo Petro se presentarían ante el Senado para responder el cuestionario sobre el decreto, el gabinete no asistió, argumentando que no pasaron los cinco días necesarios por ley para enviar sus respuestas y determinar la fecha de asistencia.

A corte del 2 de enero de 2026, la sesión para control político no ha sucedido y los ministros no han dado respuesta a los cuestionarios enviados por el Legislativo, según manifestó el mayor promotor de esta movida, el senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa.

Lea también: Debate de control político por emergencia económica fue aplazado: “Para que no se vicie”

Según Motoa, las respuestas debían ser entregadas a más tardar el 31 de diciembre, pero “los ministerios han incumplido los plazos establecidos. No solo no han respondido los cuestionarios, sino que algunos pidieron prórrogas injustificadas”.

El senador afirmó que los Ministerios de: Agricultura, Igualdad y Culturas fueron los que solicitaron prórrogas. Mientras que los demás no han dado respuesta, siendo el Ministerio de Justicia el único que respondió los cuestionarios. “El país aún desconoce las razones que llevaron al presidente Gustavo Petro a declarar el estado de excepción”, afirmó Motoa.

Le puede interesar: Gobierno se la jugará por aprobar ocho proyectos en un Congreso centrado en la campaña

Además, agregó que la conducta incumple con el artículo 135 de la Constitución Política y sostuvo que los ministerios no han mostrado disposición ante la citación de control político. “Ya se entiende su falta de voluntad para rendir cuentas”, concluyó.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Carlos Fernando Motoa

Senado

Congreso

Emergencia Económica

Control Político

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.