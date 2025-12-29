Debate de control político por emergencia económica fue aplazado: “Para que no se vicie”

El presidente del Senado, Lidio García, aseguró que estaría dispuesto a volver a citar la plenaria para el 31 de diciembre. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Después de cinco horas de debate en la plenaria del Senado, marcadas por la discusión alrededor del cambio de la cúpula militar, se aplazó el debate de control político sobre el decreto de emergencia económica. De acuerdo con el presidente del Congreso, Lidio García (Partido Liberal), se tomó la decisión para que “no se vicie el debate”.

La citación fue aprobada el pasado viernes y, a través de Secretaría, se fijó este lunes como la fecha en la que los ministros del gobierno de Gustavo Petro se presentarían ante el Senado para responder el cuestionario de 22 preguntas sobre esa materia. Sin embargo, el gabinete no asistió, argumentando que no pasaron los cinco días necesarios por ley para enviar sus respuestas y determinar la fecha de asistencia.

Al inicio de la sesión, en la que también estaba previsto votar los ascensos militares, se propuso que esta comenzara con el debate de control político, pero solo 35 senadores votaron favorablemente. El citante, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), insistió en que la presencia del ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, podría abrir la puerta para realizarlo, pero desde el principio el jefe de esa cartera dejó claro que se iría tras la votación sobre los ascensos.

“Estamos acá listos para venir cuando se cumpla acá todo lo de ley, que sería el 31 de diciembre, y aquí estaremos sin ningún problema”, añadió.

Hasta último momento insistí en el debate de control político. Espero que se realice el 31 de diciembre a propósito de la "rigurosidad" con la que aplican la Ley. ¡Ojo! Que el @MinDefensa estuvo muy "atento" a lo que pasaba con la citación que realicé, pero descuidó la parte de… pic.twitter.com/T5MJsysfHg — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) December 29, 2025

Cerca del final de la sesión, García reconoció que los altos funcionarios del “Gobierno del cambio” no estaban obligados a asistir, teniendo en cuenta que ese plazo no se había cumplido. Eso sí, subrayó que como Congreso pueden “hacer control político el día que lo [decidan]” y dejó abierta la puerta para que este se realice el último día del año.

“Podemos hacer un debate de cuatro o cinco horas sin ningún problema. Voy a intentar hablar con cada uno de los voceros de las bancadas para que tomemos una decisión o nos veamos en enero”, mencionó.

El decreto fue publicado el pasado 22 de diciembre y volvió a agitar la tensa relación entre el Congreso y la Casa de Nariño, pues todo giró en torno al hundimiento de la reforma tributaria de COP 16 billones con la que el Ejecutivo buscaba financiar el presupuesto de 2026. Sumado a eso, crece la expectativa por el anuncio que hará el mandatario este lunes sobre el aumento del salario mínimo, que se espera que sea de dos dígitos.

