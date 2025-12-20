Ministro Benedetti asegura que ya se firmó el decreto que declara la emergencia económica

El ministro Armando Benedetti dijo durante una rueda de prensa que el decreto ya tiene la firma de todos los ministros del gabinete del presidente Petro. Foto: Ministerio del Interior

En la tarde de este sábado 20 de diciembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo a medios de comunicación que el Gobierno Nacional ya firmó y radicó el decreto con el que se declararía la emergencia económica. Esto, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el presupuesto para 2026, a su paso por el Congreso de la República.

“El decreto se firmó el día jueves por todos los ministros y tuvo que haber sido radicado el día de ayer (viernes). Básicamente, se hace con la estructura de ponerle impuestos a los ricos y no a la clase media, que es lo que están diciendo los empresarios”, dijo el jefe de la cartera del Interior durante una rueda de prensa.

El anuncio de Benedetti se da solo un día después de que el ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, dijera que el presidente Petro había tomado la decisión de declarar la emergencia económica. Esa medida le da al jefe de Estado poderes extraordinarios para tomar decisiones claves y de gran impacto. Entre otras, emitir decretos con fuerza de ley e imponer impuestos sin necesidad de que se discutan en el Congreso de la República.

El ministro Ávila ha dicho que la emergencia económica y la imposición de impuestos vía decreto es necesaria, entre otras cosas, para cubrir los gastos de la nación en materia de salud. También ha dicho que con el hundimiento de la reforma tributaria se pone en riesgo el pago de los subsidios de energía para estratos 1, 2 y 3, el pago de sentencias judiciales y la financiación de medidas para atender la “seria situación de seguridad nacional”.

La decisión del mandatario se dio como respuesta a que su proyecto de reforma tributaria en el presupuesto para 2026, por COP 516 billones, se hundió en la discusión del Congreso. Una movida que, según ha argumentado el Ejecutivo, deja un hueco de COP 16,3 billones para cubrir todos los gastos de la nación el próximo año.

“Si la ley de financiamiento no salió y no se paga la deuda, crece el riesgo ante los bancos internacionales (...) Aquí lo que se ve en peligro es la economía del país, porque una ley de financiamiento se hace para pagar la deuda”, dijo el ministro Benedetti en su declaración a medios de comunicación. El anuncio levantó ampolla y fue criticado por varios sectores.

Mauricio Cárdenas, exministro de hacienda y candidato presidencial por firmas, dijo que el presidente Petro debería primero recortar el gasto de su administración. “Los impuestos de los colombianos no pueden ser para financiar su campaña”, señaló por medio de un video publicado en sus redes sociales. Además, criticó la posible imposición de un impuesto del cinco por mil en las transferencias.

El ruido que generó la medida fue tal, que incluso el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, estaría evaluando obviar la vacancia judicial que inició el pasado 19 de diciembre, con el objetivo de citar a una sala plena la próxima semana, en la que esa alta corte discutiría la constitucionalidad de la medida, en caso de que el gobierno Petro haga realidad esa decisión y se emita el decreto.

