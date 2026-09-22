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Arrancó ajuste en la derecha: los de De la Espriella y los de Uribe quieren poder regional 

Defensores de la Patria, Salvación Nacional y Creemos apuntan a la unidad para las elecciones de 2027. El Centro Democrático no está quieto. ¿Qué sigue?

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
22 de septiembre de 2026 – 06:22 a. m.
El expresidente Álvaro Uribe ha recibido a Abelardo De la Espriella en su finca en Rionegro.
La última vez que De la Espriella y Uribe se vieron fue previo a la posesión del 7 de agosto.
Foto: Archivo Particular

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El pulso político que busca redefinir la organización en la derecha apuntando a un posible liderazgo único del presidente Abelardo de la Espriella ya tiene como mira acaparar un poder significativo en las elecciones regionales del 2027. Esa estrategia, que se está delineando desde varios puntos del país, inició a agitar las bases de ese sector para unificar fuerzas previo a esos comicios. El objetivo es copar las zonas de influencia del Centro Democrático e intentar desdibujar la figura del expresidente Álvaro Uribe en una contienda en la que…

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional. SebastianPP21 jsperez@elespectador.com
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