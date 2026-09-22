Arrancó ajuste en la derecha: los de De la Espriella y los de Uribe quieren poder regional 

El pulso político que busca redefinir la organización en la derecha apuntando a un posible liderazgo único del presidente Abelardo de la Espriella ya tiene como mira acaparar un poder significativo en las elecciones regionales del 2027. Esa estrategia, que se está delineando desde varios puntos del país, inició a agitar las bases de ese sector para unificar fuerzas previo a esos comicios. El objetivo es copar las zonas de influencia del Centro Democrático e intentar desdibujar la figura del expresidente Álvaro Uribe en una contienda en la que…

El pulso político que busca redefinir la organización en la derecha apuntando a un posible liderazgo único del presidente Abelardo de la Espriella ya tiene como mira acaparar un poder significativo en las elecciones regionales del 2027. Esa estrategia, que se está delineando desde varios puntos del país, inició a agitar las bases de ese sector para unificar fuerzas previo a esos comicios. El objetivo es copar las zonas de influencia del Centro Democrático e intentar desdibujar la figura del expresidente Álvaro Uribe en una contienda en la que el uribismo analiza cómo responder.

El faro que guía esta apuesta política es el que demarcó días después de su elección el ahora jefe de Estado al promover la búsqueda de una personería jurídica para Defensores de la Patria y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) avaló en su sala plena. Aunque quedan algunos detalles jurídicos por resolver, puntualmente demandas con las que buscan tumbar esa decisión, la planificación quiere alinear a sectores de derecha pura alrededor de un solo partido. Se trata de un proceso similar al que lideró Gustavo Petro con el Pacto Histórico.

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Y para consolidar esa apuesta regional hay dos colectividades que se mueven junto a Defensores. El primero es Salvación Nacional. La colectividad que tiene su principal vocería en el senador Enrique Gómez y fue la única a la que De la Espriella recibió sin distinción alguna durante su campaña presidencial. Es más, Gómez, según pudo establecer El Espectador, hace parte de la entraña del presidente y es de los pocos a quien escucha con detenimiento.

Su posición ha sido clara y proyecta un crecimiento de Salvación Nacional, o más bien, del abelardismo, pasando por encima del Centro Democrático y de la figura de Álvaro Uribe. No en vano, el senador ha lanzado diversos mensajes contra el exjefe de Estado, en una disputa que evidenció fracturas en la coalición de gobierno del Congreso.

No se incomoden, la historia no se reescribe.



En el Centro Democrático andan agitados y molestos porque no quieren aceptar la realidad: su propio líder se ha autoreconocido públicamente como un socialdemócrata.



Les dejo un par de entrevistas donde él mismo afirma su postura… pic.twitter.com/eeATJzW57b — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) September 12, 2026

Según conoció este diario, Salvación irá de frente con los intereses de De la Espriella y analizan dos alternativas para el futuro próximo en las regionales. El primero es fusionarse con el partido del presidente, propuesta que tiene el visto bueno de todos los integrantes de esa bancada. Esa medida tiene sustentos desde lo político hasta lo ideológico, pues Salvación Nacional recoge los ideales de Álvaro Gómez Hurtado, líder político conservador con amplia relevancia en la política de los 90 y a quien De la Espriella ha rendido homenaje en varias oportunidades.

Con Salvación Nacional el otro partido que corre al lado de Defensores es Creemos, movimiento político del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Aunque no tiene personería jurídica, Creemos eligió dos representantes en las pasadas elecciones al Congreso y tiene, además, su cuota política en la cabeza del Ministerio del Deporte con Juliana Gutiérrez, hermana de “Fico”. Sin embargo, los dos aseguran que esto es una decisión por méritos profesionales que trasciende al lazo familiar.

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Ambos colectivos entablaron los primeros diálogos informales a finales de julio para evaluar los caminos jurídicos que los lleven a conformar una sola fuerza con Defensores de la Patria. Allí hay figuras del alto gobierno como el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro Jaime Andrés Beltrán o quienes fueron estrategas de la campaña presidencial, Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez, que ahora tendrán altos cargos en la junta directiva de Ecopetrol.

Sin embargo, la permanencia de Defensores dependerá de las decisiones que se puedan adoptar sobre el reconocimiento de su personería en el Consejo de Estado, cursan varias demandas contra los autos del CNE que le dieron vida a ese nuevo partido. Si los fallos son contrarios a los intereses del mandatario, se podría voltear la segunda carta en la mesa de estos partidos. Y es que sería Salvación Nacional el partido que reciba a la militancia de Defensores y a la de Creemos, siempre con la intención de llegar unificados a las regionales.

Abelardo de la Espriella durante el consejo de ministros de este lunes, 21 de septiembre.

Ahora bien, en el movimiento de Fico Gutiérrez se abrió una nueva puerta con la que podría obtener oficialmente el rotulo de partido político. Fuentes dentro de esa colectividad dijeron a El Espectador que, sustentandose en la argumentación que mantuvo con vida al partido La Fuerza, de Roy Barreras, buscarán un camino similar para obtener la personería. Con ello, no solo serían una colectividad formal, sino que, además, podrían participar de la financiación que el Estado da a los partidos. Esos argumentos dicen que, al tener dos congresistas en la Cámara, superaron el umbral que la ley pone para otorgar esa condición legal.

Con el proceso de organización en la mesa, el primer foco estaría puesto en Antioquia, la cuna del uribismo. En ese departamento, para las elecciones del 2023, el Centro Democrático posicionó 28 alcaldes y al actual gobernador, Andrés Julián Rendón –quien también llegó con aval del Partido Liberal–. En ese sentido, Defensores y esta nueva derecha buscaría ocupar ese espacio político en un pulso que desde ya se calienta en las plazas del departamento.

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Otras regiones como el Meta, donde la gobernadora Rafaela Cortés llegó con respaldo uribista –pese a algunos ruidos en su proceso– también es objetivo de este sector abelardista. En esta zona el mapeo electoral incluye al exgobernador Juan Guillermo Zuluaga, quien coordinaría el equipo cercano a De la Espriella más allá de su departamento natal.

Y no menos importante la Costa Caribe también juega un papel central para el equipo de De la Espriella, donde se ha rodeado de la casa de los Char, lo que le podría incluso asegurar para sus propósitos regionales el respaldo que ya tiene de Cambio Radical. Eso también deriva en un posible acompañamiento de los sectores de Nicolás García Bustos y Jorge Emilio Rey en Cundinamarca, al igual que los de Jairo Jaramillo en el Eje Cafetero. Este mapeo también lo extienden a más regiones.

¡Se acabó el abandono centralista! En pocos días, un hijo del Caribe se sentará en el solio de Bolívar.



Gobernaré desde las regiones. Por eso, uno de mis proyectos legislativos será convertir a Barranquilla en la capital alterna de Colombia.



¡Firme por la Patria!



(A.D.L.E)… pic.twitter.com/t3SYIaKbqi — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 22, 2026

Pero en este pulso político el Centro Democrático tampoco se va a quedar quieto. El partido del expresidente Álvaro Uribe también se está organizando para no perder terreno regional. De a poco ese partido se va organizando en sus zonas de interés, pero aún no hay una línea concreta trazada.

Eso sí, un punto que es clave en todo este escenario político es que ambas fuerzas conforman la bancada oficialista y, de hecho, el Centro Democrático aporta 47 votos en el Congreso a los intereses del Ejecutivo. Además, la orden de Uribe ha sido clara y es evitar romper ese bloque, pues eso podría fortalecer a una oposición que se encuentra “sin rumbo fijo”, según aseguran algunas voces en el uribismo.

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Ahora bien, así como se ha buscado blindar de las peleas políticas tanto al presidente De la Espriella como al expresidente Uribe, toda la militancia del Centro Democrático sí ha cuestionado los señalamientos realizados por Enrique Gómez y que tienen una lectura confrontativa para abonar ese terreno electoral en las regionales.

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Y mientras las peleas se dan entre figuras del Congreso, esos mismos rostros congregan en apuesta comunes como el recorte presupuestal a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que es duramente cuestionado por la bancada oficialista. También sucede lo mismo con el objetivo de impulsar una ley de sometimiento que establezca el marco normativo para enfrentar a los grupos terroristas o una apuesta por la reducción del Estado.

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Las próximas semanas serán decisivas en la organización de la derecha, pues además de estos dos sectores, ya hay trámites para que una figura como María Fernanda Cabal impulse la creación de su propio partido político, separando caminos con el uribismo. La exsenadora ha sido clara en querer fundar un partido de derecha pura y por ello pidió directamente a Uribe que se le libere.

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