Vicepresidente y embajador de China cruzan mensajes sobre ayuda internacional tras terremoto

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, cruzaron mensajes sobre la ayuda internacional tras el terremoto. Foto: Archivo Particular

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El vicepresidente José Manuel Restrepo y el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, cruzaron en las últimas horas una serie de mensajes por cuenta de la ayuda internacional que recibió Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Bogotá agradeció ese respaldo y Pekín se habría sentido excluido.

Todo se generó por un mensaje de Restrepo en el que confirmó una reunión, este martes, con un grupo de países que ha estado al lado de Colombia prestando su ayuda para la atención de la crisis. En ese espacio, además, estaba el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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“Nos reunimos con el Grupo de Donantes de la cooperación internacional en Colombia para presentar la situación humanitaria y las fases de recuperación y reconstrucción tras el terremoto. Agradecemos a la comunidad internacional por su apoyo a nuestro país en medio de esta tragedia que afrontamos. Además, gracias al BID por el espacio”, aseguró Restrepo.

Pero tres horas y 19 minutos después –también a través de redes– llegó la declaración de Jingyang. En efecto, el diplomático advirtió que supuestamente el agradecimiento de Colombia a la comunidad internacional no incluía a otras naciones, como China, lo cual generó desde su óptica algunas inquietudes.

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“Sr. Vicepresidente, con todo el respeto, cuando habla de ‘agradecer a la comunidad internacional’, buena parte de la misma no está invitada, por razones dudosas. Agradezco de antemano su atención”, afirmó el embajador de China.

La relación entre Bogotá y Pekín se mantiene firme desde que el presidente Abelardo de la Espriella asumió el poder el pasado 7 de agosto, pero sí ha tenido un giro. La razón es que, como lo contó en su momento este diario, la prioridad en materia exterior para el nuevo Ejecutivo volvió hacia Occidente, lo que implica reforzar el diálogo con Estados Unidos; incluso, se habló de la salida de Colombia de la iniciativa de carácter comercial conocida como “la Franja y la Ruta”, que hace unos años promueve la administración de Xi Jinping.

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En ese contexto llegó la respuesta de Restrepo a Jingyang. “Apreciado Embajador: con el mismo respeto que usted invoca, permítame precisar algunos hechos. Como debería ser de su conocimiento, China 🇨🇳 no es miembro del GRUC —Grupo de Cooperación Internacional conformado por cerca de 25 países donantes y más de 10 multilaterales, hoy presidido por Canadá y el BID— ni ha solicitado serlo”, dijo en un principio.

Y luego agregó: “La convocatoria fue realizada por dicha entidad, no por la Vicepresidencia, y estuvo naturalmente dirigida a sus miembros activos. Colombia agradece profundamente ese espacio en un momento tan crítico para nuestra nación. Mi gratitud a la ‘comunidad internacional’ es genuina, amplia y sin exclusiones —e incluye, por supuesto, a China, cuyo apoyo solidario en esta tragedia los colombianos valoramos”.

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El cierre de la respuesta del vicepresidente se enfocó en recordar que las “inquietudes diplomáticas”, como la expresada por el embajador, se deben tramitar por los canales institucionales establecidos. Frente a esto último, Pekín dijo estar pendiente de un encuentro directo que autorice Bogotá y que ya se habría solicitado. Hay expectativa sobre cómo avanzará este diálogo.

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