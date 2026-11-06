Jefe de misión de verificación ONU responde a críticas sobre el acuerdo del embajador Gaona

En su intervención, Jenča señaló que se ha reunido en varias ocasiones con el embajador Gaona y que existe “la mejor disposición de trabajar en conjunto”. Este es mi deseo. Agregó entender la situación del diplomático, pues este expresó “la…

Este viernes 6 de noviembre, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU para el Acuerdo de Paz firmado en 2016, Miroslav Jenča, se refirió a las declaraciones del embajador de Colombia ante esa organización, Mauricio Gaona, cuando el diplomático aseguró que este acuerdo “no es un modelo para el mundo”.

En su intervención, Jenča señaló que se ha reunido en varias ocasiones con el embajador Gaona y que existe “la mejor disposición de trabajar en conjunto”. Este es mi deseo. Agregó entender la situación del diplomático, pues este expresó “la opinión del gobierno de Colombia en el Consejo de Seguridad”, por lo que sus acciones serán respetar la decisión y tomar nota frente a la posición establecida por el Ejecutivo.

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El embajador de Colombia ante las Naciones Unidas se encontraba en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que se renovó el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz hasta octubre de 2027, cuando aseguró que el Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos "no es un modelo para el mundo”.

“No somos un país que goce de los beneficios de un proceso de paz (…) el Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo”: Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la ONU, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que renovó el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo… pic.twitter.com/NriIsPpo1w — El Espectador (@elespectador) October 30, 2026

En su intervención, Gaona señaló que "el gobierno de Colombia y los millones de ciudadanos que lo eligieron no están en contra de la paz, estamos en contra de la impunidad". La declaración ante el Consejo de Seguridad se hace en la misma sesión en la que se excluyó la veeduría sobre la implementación de la Reforma Rural Integral de las labores de esa organización, por petición del gobierno De la Espriella.

De hecho, en el editorial de El Espectador del 2 de noviembre aseguramos que "decir que nuestro Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo es no conocer los procesos de paz en el resto del planeta y también negar los avances que trajo la experiencia de nuestro país".

En medio de estos ruidos es que aparece la respuesta de Jenča, quien agregó este viernes que “en desarrollo de nuestra labor somos imparciales, como lo demanda la carta de las Naciones Unidas. Debemos honrar este principio, entendemos que en el país hay polarización profunda y que en este marco existen diversas y contrarias opiniones sobre el acuerdo de paz. Desde la misión trabajaremos de la mano del gobierno, los firmantes, las víctimas, las comunidades para acompañar los esfuerzos de construcción de paz”.

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU para el Acuerdo de Paz firmado en 2016, Miroslav Jenča, se refirió a las declaraciones del embajador de Colombia ante esa organización, Mauricio Gaona, cuando aseguró que este acuerdo "no es un modelo para el mundo". pic.twitter.com/5U7spti5BP — El Espectador (@elespectador) November 6, 2026

El diplomático eslovaco inició funciones el 23 de octubre de 2025, en reemplazo de Carlos Ruiz Massieu y desde entonces cumple las labores de presentar ante el Consejo de Seguridad el informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. En su última intervención en las Naciones Unidas, hizo un llamado a los líderes políticos a actuar “con responsabilidad en este período con el fin de reducir las tensiones tras unas elecciones tan polarizantes”.

Además, enfatizó que estos días han sido marcados por “una retórica acalorada y una confrontación política continuada, que incluso provocaron la suspensión la semana pasada del proceso habitual de empalme para el intercambio de información entre los equipos saliente [de Gustavo Petro] y entrante [de Abelardo de la Espriella]”.

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Al poco tiempo de llegar De la Espriella al poder, Jenča se reunió el 27 de agosto con el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula en el Palacio de San Carlos. En su momento, agradeció el encuentro con Bula “en el que discutimos las actividades de la Misión de Verificación de la ONU y sus perspectivas”, dijo Miroslav.

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