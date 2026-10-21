Así sacudieron montos del presupuesto de paz para 2027: bajó JEP y subió Unidad de Víctimas

Parte de la discusión durante las últimas semanas se centró en la intención de los partidos de Gobierno de aplicar reajustes a los recursos dirigidos para la Justicia Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, esta no fue la única entidad con cambios asociada al sector de la implementación del Acuerdo de 2016 y en general a las políticas de paz. En los choques entre parlamentarios, el rubro específico de estos sectores se convirtió en una forma para revitalizar la justicia ordinaria, el deporte e incluso las propias víctimas. Algo que, en todo caso, la oposición rechazó.

Siete entidades asociadas a la paz sumaron casi COP 8 billones en las cuentas de este año, pero la nueva administración firmará COP 850.377 millones menos. Ahora la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Unidad para las Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la Agencia para la Reincorporación (ARN) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) se repartirán COP 7,1 billones para su funcionamiento e inversión.

La JEP tuvo el recorte más mediático. Dos proposiciones cambiaron el monto inicial que se esperaba fuera girado a estas entidades, el cual salió del primer proyecto que la actual Casa de Nariño llevó al Capitolio. La discusión comenzó con la del senador Enrique Gómez (Salvación Nacional), quien desde las comisiones económicas presentó la iniciativa para recortar COP 170.000 millones (COP 140.000 millones en inversión y COP 30.000 millones en funcionamiento) y destinarlos para fortalecer a la Rama Judicial y el sector deporte. Y todo se confirmó con otra del Centro Democrático, que propuso restarle otros COP 11.402 millones al tribunal transicional para reorientarlos al Ministerio de Defensa, específicamente para indemnizar a familias de soldados también víctimas de la guerra.

En las comisiones conjuntas económicas se aprobó un recorte de 170.000 millones de pesos al esperpento de la JEP. Ahora, en plenaria, este recorte debe ser definitivamente aprobado.



De estos recursos, 100.000 millones irán a la justicia ordinaria. pic.twitter.com/qnJrz6zBSj — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) October 19, 2026

“La misma estructura normativa de la JEP dispuso que los primeros 10 años estarían para la investigación, y los siguientes cinco estarían cerrando procesos. La JEP tiene que empezar a reducir su estructura funcional de planta, en la medida en que tiene que enfocar el cierre de su funcionamiento”, le dijo a este diario el senador Hernán Cadavid al sustentar los ajustes en los rubros.

Eso le dejó al tribunal un monto de COP 640.401 millones, un 14 % menos que lo que usan para operar este año (COP 744.659) y un 25 % menos de lo que se planteó en el proyecto inicial presentado por el gobierno de De la Espriella. En el texto original propusieron COP 821.803 millones, que fueron reducidos en COP 181.000 millones por el Congreso.

Según dijo el expresidente de la JEP, Alejandro Romelli, este hecho supuestamente impactaría negativamente en las medidas de protección a víctimas, comparecientes y operadores judiciales; además, agregó, se cancelarían audiencias en territorio y sería “más complejo” producir, transmitir y archivar las audiencias y demás actuaciones judiciales. Todo esto, añadió el togado, pondría en riesgo la administración de justicia y el derecho a la memoria.

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Otro caso de cambios en su asignación es la UBPD, que tendrá COP 191.210 millones en sus arcas, una reducción de COP 5.000 millones frente a los COP 196.292 millones que recibió en este 2026. Desde la entidad aseguraron que es mucho menos dinero que la asignación inicial planteada, pues pidieron COP 76.273 millones y les dieron COP 16.636 millones, un hecho que –según el secretario general (e) de esa instancia, Andrés García Ospina– haría que cierren sedes, dejen de tomar muestras biológicas y frenen otras labores. En todo caso, esas reducciones se plantearon desde el momento uno de la radicación del presupuesto de la administración de De la Espriella.

La inversión tiene una reducción de COP 16.636 millones (21,8 %) frente a la asignación inicial planteada en COP 76.273 millones y mantiene una brecha de COP 52.366 millones respecto de la necesidad técnica formulada por la entidad para 2027, estimada en COP 112.002 millones.

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Pero no todo son recortes o asignaciones diferentes a las pedidas por las entidades. La Unidad para las Víctimas superará sus recursos asignados en 2027 en un 10 % frente a los que tiene este año para operar. Pasará de COP 4,4 billones a COP 4,8 billones destinados principalmente a la reparación integral, indemnizaciones administrativas y programas de atención a la población afectada por el conflicto armado. Aunque pudo ser más, debido a que llegaron proposiciones de los miembros de la llamada bancada de víctimas para retirar COP 70.000 millones de la JEP hacia esta oficina. No obstante, el apoyo Legislativo no se dio.

En la misma línea de crecimiento va la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Se trata de una entidad encargada de buscar, tramitar y devolver los predios a las víctimas de despojo y abandono forzado ocurridos a causa de la guerra, que igualmente administra el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). Este despacho pasa de COP 472.690 millones a COP 514.471 millones, un aumento del 8,8 %.

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El alza no está en la nómina, sino en la operación: su inversión crece un 9,4 %, de COP 390.926 millones a COP 427.796 millones, y su funcionamiento un 6 %. Tampoco fue cosa del Congreso: el aumento venía ya en el proyecto que dejó el expresidente Gustavo Petro, el cual fue negado en votación y que le asignaba COP 509.317 millones. Por eso, el que reformuló De la Espriella subió el rubro levemente hasta la cifra final y que los parlamentarios dejaron intacta.

El recorte más grande, sin embargo, no se lo llevó la JEP sino la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la entidad encargada de comprar, adjudicar y formalizar los predios del primer punto del Acuerdo, la cual pasará de COP 1,26 billones este año a COP 418.358 millones en 2027, una caída del 66,9 % —COP 846.441 millones—. Esta reasignación es la más grande de las siete entidades analizadas.

La inversión que se usaba para comprar tierras y contratar personal a través de órdenes de prestación de servicios (OPS) se desplomó un 73,5 %: pasó de COP 1,19 billones a COP 314.213 millones. Y su funcionamiento subió un 34 %, al pasar de COP 77.712 millones a COP 104.145 millones. Según dijo la directora Lina María Garrido en un reciente debate de control en la Comisión Quinta del Senado, el recorte no frenaría la reforma agraria: “Con el presupuesto que tenemos, la ANT va a cumplir”. Además, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, indicó que su política de tierras no significará la compra de nuevos terrenos.

Congresistas del Pacto Histórico le huyeron a la verdad, no me quisieron escuchar.



Cómo directora de la Agencia Nacional de Tierras #ANT Fui convocada por la Comisión Primera del Senado, en el Congreso de la República, para hablar sobre lo que he encontrado en la entidad del… pic.twitter.com/OafNOW6UQ5 — Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) September 17, 2026

Frente a este hecho, el representante Gabriel Becerra (Pacto Histórico) le dijo a El Espectador que “el recorte más representativo está en el componente de justicia para la paz. Si sumamos los recortes a la ANT o la ART, se consolida una tendencia que tendrá como efecto que muchas de las iniciativas relacionadas con los derechos de las víctimas y necesidades de los territorios en municipios afectados por el conflicto se agraven. Al final, estos recortes le pueden representar al Estado mayores costos en la medida en que la no superación va a ser que se pierdan más recursos”.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) también recibirá menos dinero. La entidad encargada de sostener los proyectos productivos de los firmantes de paz pasó de COP 359.622 millones a COP 226.238 millones. El ajuste venía escrito en el proyecto que el Gobierno reformuló el 27 de agosto y los parlamentarios lo dejaron intacto. El director del Dapre y comisionado de Paz encargado, Carlos Andrés Ríos, atribuyó la reducción a un plan de austeridad en la contratación administrativa de la entidad y no a un recorte de los programas de reincorporación.

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La última entidad que pierde capacidad presupuestal frente al año anterior relacionada con temas de paz es la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). De acuerdo con el documento aprobado en la madrugada de este 20 de octubre, perdió COP 225.899 millones, un 41,3 %, al pasar de COP 546.995 millones a COP 321.096 millones.

El nuevo presupuesto no solo plantea la hoja de ruta de De la Espriella frente a sus prioridades en su política de paz y seguridad. También muestra un Legislativo dispuesto a replantear los papeles de entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con hechos como redestinar los montos de entidades que van más allá de la JEP y cuyo nuevo destino es la justicia ordinaria.

La actual Casa de Nariño potencia los asuntos de seguridad sobre los de justicia transicional, lo cual también se reflejó en que ya no buscará negociaciones con criminales, sino su sometimiento. Y mientras en los sectores asociados a la paz se reduce en la mayoría de las entidades, el de Defensa pasó de COP 65,7 billones en el último año de Petro a COP 74,9 billones en el primero de De la Espriella. Esta decisión se meterá de fondo en la campaña regional del próximo año.

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