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Así sacudieron montos del presupuesto de paz para 2027: bajó JEP y subió Unidad de Víctimas

Las entidades asociadas al Acuerdo de 2016 estuvieron en el centro del debate de las reasignaciones presupuestales en el Legislativo. Una mayoría de estas oficinas tendrá menos recursos el próximo año, aunque un par verá aumentos en sus arcas. Gobierno y oposición enfrentaron sus visiones.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
Foto: Jonathan Bejarano

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El Congreso volvió a trasnochar en la madrugada de este martes. El motivo fueron las contadas horas que le restaban al primer Presupuesto General de la Nación (PGN) del gobierno de Abelardo de la Espriella para no tener que ser expedido por decreto y sin conciliación con el Legislativo. En una sesión que duró más de 12 horas, Senado y Cámara al final dieron su visto bueno a un presupuesto por COP 634,9 billones, un 10 % más que los COP 575 billones que dejó planteados la administración anterior antes de irse el pasado 7 de agosto.

Parte de la…

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Cuenta las historias de los pasillos del Congreso de la República y del poder desde las regiones. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters. Interesado en el análisis de datos e inteligencia artificial. Premio Vallecaucano de Periodismo 2025. nitorresg ntorres@elespectador.com
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