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Misión de la ONU acompaña consolidación de proceso cultural de firmantes de paz en Cesar

“Garantizar la sostenibilidad de los avances también requiere oportunidades económicas”, dijo Miroslav Jenča.

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Redacción Política
Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, estuvo este fin de semana con la comunidad de Tierra Grata, en Manaure (Cesar), donde hay firmantes de paz.
Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, estuvo este fin de semana con la comunidad de Tierra Grata, en Manaure (Cesar), donde hay firmantes de paz.
Foto: Misión de Verificación de la ONU

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La Misión de Verificación de Naciones Unidas estuvo este fin de semana en la comunidad de Tierra Grata, en Manaure (Cesar), donde se potencian los espacios de reincorporación de una parte de quienes dejaron las armas tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc hace una década.

En esa zona, de acuerdo con Miroslav Jenča, jefe de esa Misión de la ONU, está uno de los puntos donde el trabajo de los firmantes está más consolidado. De hecho, este 14 de noviembre hizo presencia en la apertura del festival “Faga Perijá”, el cual se extiende hasta este 16 de noviembre con actividades relacionadas con la cultura regional.

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“La reincorporación adquiere valor y sentido cuando contribuye al bienestar colectivo”, precisó Jenča, quien agregó que “inauguramos un festival que tiene sus raíces en el trabajo que se inició con la documentación en fotografías y vídeos con la llegada de firmantes a Tierra Grata y las transformaciones que acompañaron el tránsito a la vida civil”.

Este proceso de acompañamiento también contó con delegados de otras misiones diplomáticas, como la de Irlanda en Colombia, lo cual tiene como objetivo fortalecer el mensaje en torno a que se requiere cooperación para que estos procesos de reinserción continúen siendo exitosos.

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“Garantizar la sostenibilidad de los avances también requiere oportunidades económicas, financiación, acceso a mercados, infraestructura y acompañamiento institucional junto a garantías de seguridad”, agregó Jenča.

Y advirtió: “Conocemos las preocupaciones que han generado las amenazas contra los líderes comunitarios y las dificultades que estas situaciones representan para el desarrollo de proyectos esenciales. En el marco de su mandato, la Misión ha promovido el diálogo y la articulación con las instituciones para que se logre consolidar un ambiente seguro donde vivir y crecer sin miedo”.

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Durante las últimas semanas y de cara al próximo 24 de noviembre, cuando se cumple una década de lo renegociado con las Farc y firmado en el Teatro Colón de Bogotá, se vienen desarrollando actividades de diversa índole para plantear los aciertos y desafíos que tiene la reinserción de más de 11.000 personas que dejaron la criminalidad y siguen consolidando su paso a la vida civil.

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Por Redacción Política

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