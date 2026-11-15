“Ojalá el uniforme no termine asociado ni a un partido ni a un gobierno”: Óscar Naranjo

Yo parto de la convicción de que Colombia le demostró al mundo que era posible, como sí lo fue, parar un conflicto armado de décadas con la guerrilla más poderosa y antigua de América Latina. Fue posible parar esa guerra y particularmente parar lo que significó para las víctimas que arrojó ese conflicto. Además, es una demostración que a 10 años, en medio de todas las dificultades, el acuerdo sigue vivo, con sus sombras y con sus luces. Pero al final, no hay…

Yo parto de la convicción de que Colombia le demostró al mundo que era posible, como sí lo fue, parar un conflicto armado de décadas con la guerrilla más poderosa y antigua de América Latina. Fue posible parar esa guerra y particularmente parar lo que significó para las víctimas que arrojó ese conflicto. Además, es una demostración que a 10 años, en medio de todas las dificultades, el acuerdo sigue vivo, con sus sombras y con sus luces. Pero al final, no hay proceso de paz en el mundo que esté a salvo de inconvenientes, de controversias. Y tengo que decirlo también: la guerra es fácil hacerla, produce aplausos. La paz es complicada y no produce los aplausos que produce el éxito en la guerra. También hay que entender que en Colombia estamos atravesados por distintos tipos de violencia, no solamente la que se originaba con las Farc, sino que estamos inmersos en un ciclo global de crimen organizado que multiplica las violencias.

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Los críticos dicen que, diez años después, los índices de violencia son producto de ese acuerdo. ¿Qué les responde, General?

Los hechos son elocuentes y lo que muestran es que, con la firma del acuerdo en 2016, Colombia experimentó las tasas más bajas de violencia de su historia reciente. Eso significa que cayeron los homicidios, que cayeron los secuestros, que cayeron los asaltos a poblaciones. Se nos ha olvidado que en ese conflicto con las Farc anualmente se daban entre 30 y 50 incursiones guerrilleras a municipios que producían centenares de ataques a estaciones de Policía. Eso terminó. Y hay una cifra que es reveladora: el año 2006, el país registró 1.226 víctimas como consecuencia de minas antipersonales. En los años 2016 y 2017 esas cifras descendieron a entre 48 y 80 víctimas. Lo que quiero decir es que el país, con la firma del acuerdo, experimentó por lo menos dos años de tranquilidad y de paz.

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Pero sí hay unos índices de violencia que se dieron después de la firma…

Tras la firma del acuerdo quedaron en Colombia en armas y por fuera de la ley cerca de 7.000 personas. Las 2.500 que estaban adscritas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), otras al llamado Clan del Golfo y otros grupos criminales y unos 700 disidentes. Pero hay que recordar que veníamos de tener una capacidad armada que superó los 30.000 hombres en armas. Colombia experimentó el número más bajo de personas en armas tras la firma del acuerdo. ¿Qué ha sucedido después? Ha habido un nuevo reclutamiento y hoy se habla de unas 27.000 personas que nuevamente están en armas. Pero no es imputable al acuerdo. Es imputable, entre otras cosas, a que no se aceleraron, como está previsto en el acuerdo, las implementaciones que tenían que ver con una mayor presencia del Estado colombiano para ejercer control territorial. También es importante decir que, tras la firma del acuerdo, el tamaño de la Fuerza Pública quedó intacto; es decir, por encima de los 400.000 efectivos que ya no tendrían que enfrentar a los 25.000 o 30.000 armados, sino a los 7.000 que quedaron. Y allí pasó algo que tiene que ver con juicios y análisis que la propia sociedad y particularmente la academia tendrán que revelar.

Lo que hace crecer la violencia, de acuerdo con su análisis, ¿es la falta de implementación del acuerdo en los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro?

En el fondo pesa la circunstancia de que el acuerdo está previsto para implementarlo de buena fe y de manera integral. Y lo que se ve es que durante los gobiernos que siguieron al de (Juan Manuel) Santos esa integralidad no se dio. Se focalizaron en temas específicos del acuerdo, los que estimaron prioritarios y más convenientes, pero abandonaron otros. Un gran déficit en el cumplimiento del acuerdo, y eso está previsto después de un conflicto como el que vivimos frente a una guerrilla que produjo tanto daño y tantas heridas, es que era necesario poner en marcha una política de no estigmatización. Era necesario, como está previsto en el acuerdo, llegar a un pacto nacional para que la violencia estuviera lejos de la política. No hemos podido firmar el pacto nacional contra las armas en política. Ese es un déficit que sigue pesando.

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¿Por qué no se ha logrado? El plebiscito de hace 10 años mostró que la mitad del país no quería este acuerdo, aunque la otra mitad sí…

Aquí se han montado unas narrativas que quieren hacer aparecer el acuerdo como ilegítimo y la verdad es que el acuerdo es totalmente legítimo. Es verdad que se perdió el plebiscito, pero también es verdad que se renegoció un nuevo acuerdo que, de al menos 60 observaciones de quienes lideraban el no se incorporaron 58; se transformaron en 58 acuerdos dentro de ese acuerdo marco. Ese acuerdo se llevó al Congreso y finalmente la Corte Constitucional lo avaló y por lo tanto el acuerdo es legítimo. Ha faltado muchísima pedagogía para entender el acuerdo. Este es un acuerdo ambicioso, detallado. Son unas 350 páginas las que tiene el acuerdo, pero han tratado de simplificarlas alrededor de dos o tres temas diciendo que justicia transicional es impunidad, por ejemplo; pero eso es contraevidente. La mayor impunidad podría provenir de un sistema ordinario de justicia que sería incapaz de juzgar y de investigar, por mencionar un tema, los 21.000 secuestros que se dieron durante el conflicto; esa es una tarea imposible con la justicia ordinaria. La justicia transicional ha sido diseñada y estructurada buscando los cierres del conflicto, y buscando a los máximos responsables sobre los casos más representativos de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Hay víctimas que no se sienten representadas por este acuerdo y que aseguran que de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) surge la impunidad. ¿Qué les responde, General?

Yo comprendo a esas víctimas. Y la aproximación incluso la dio en días recientes el presidente de la JEP, el doctor Danilo Rojas, cuando dijo que uno de los elementos cruciales alrededor de la justicia transicional tiene que ver con el tema cultural. En una cultura derivada de un conflicto armado como el que vivimos, que produjo tantas muertes y tantas heridas, lo que resultó normal para nuestra sociedad es que se atrinchera en el derecho penal, entendido el derecho penal como castigo y muchas veces como venganza. Y, la verdad, dar el tránsito a un modelo de justicia restaurativa que repara, que se funda en verdad y que lo que busca al final es la reconciliación, es un proceso que tarda años en términos culturales. Yo les diría a las víctimas que, entendiendo su dolor y su crítica a la jurisdicción, hay que tener en consideración que esa justicia no está para tomar venganza, sino para crear puentes hacia un entendimiento que nos reconcilie y en el fondo nos lleve a perdonar.

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¿Hay algún error que, tras una década de la firma, reconozca que se cometió y que terminó afectando el acuerdo?

Yo creo que, tras 10 años, una dosis de humildad que tienda puentes con quienes no han creído en el acuerdo es fundamental. Y esa dosis de humildad parte de reconocer que, si yo tuviera que hacer algo otra vez para no repetir un error, diría que debimos dedicar mayor esfuerzo e intensidad a toda la tarea pedagógica para que los colombianos se apropien del acuerdo; para que el acuerdo no llegara simplemente encapsulado en unas consignas electorales. La falta de una apropiación más amplia del acuerdo, que significa más pedagogía y más ciudadanía hablando del acuerdo, es un error que pudimos haber cometido. También hemos cometido el error como sociedad de tener el acuerdo como un punto básicamente de bandera política para hacer política electoral. En ese sentido, creo que los políticos se equivocan convirtiendo el acuerdo en una bandera para ganar electores. Si yo tuviese que volver a hacer algo, sería un esfuerzo por poner el acuerdo por encima de las cuestiones partidistas. Es un acuerdo de nación. Es un acuerdo que no le pertenece a ningún partido ni a ningún dirigente político. El presidente Santos en eso fue supremamente claro y ecuánime al decir este es un acuerdo para todos los colombianos. Esa voz la multiplicaría de tal manera que el acuerdo estuviera libre de la controversia política electoral.

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Y sobre la negociación misma, ¿hay algo que corregiría? El no, en su momento, se apartó de la renegociación por el punto de participación política de los exFarc…

Ahí estamos frente a un tema que siempre será controversial. ¿Qué tanta paz y qué tanta justicia se deriva de un acuerdo? Y sobre eso va a ser difícil tener siempre unanimidad. Yo entiendo que esa controversia exista, porque se está en el marco de la individualidad. Cada persona reclama paz o reclama justicia dependiendo de su propia vivencia, existencia y circunstancia. Y, en ese sentido, lo que no podíamos hacer es pretender firmar un acuerdo para llevar a los firmantes de ese acuerdo a la cárcel de manera automática, porque eso no tendría sentido luego de haber pactado una desmovilización y entrega de armas de una estructura que, como lo he dicho antes, resultaba tan sólida y tan poderosa en el territorio.

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Entérese de esto: Hace una década se le dijo “no” a un plebiscito por la paz que fragmentó al país político

¿Cómo ve la implementación del acuerdo durante el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella?

Ahí, más que como negociador plenipotenciario o como vicepresidente, hablo como ciudadano. El presidente de la República dijo dos cosas que me parecen importantes el día que tomó posesión y que asumió esta gran responsabilidad. Dijo que cumpliría la Constitución y dijo que gobernaría para todos los colombianos. Creo que si el Gobierno pretende, como ya lo comprometió el presidente de la República, respetar la Constitución, tiene que cumplir con lo pactado en el acuerdo, porque es una obligación constitucional. Yo tendría la esperanza de que esa afirmación de cumplimiento de la Constitución implique también cumplir con la implementación del acuerdo. Y, por otro lado, yo haría un llamado a estas alturas: el acuerdo, dicen todas las sentencias y providencias que han surgido de la Corte Constitucional, hay que implementarlo de buena fe; es decir, hay que cumplir el acuerdo de buena fe. Y, en ese sentido, la buena fe debe iluminar cualquier manifestación alrededor del Acuerdo de Paz. Cuando yo noto que la buena fe desaparece por razones políticas, electorales o ideológicas, pues me preocupo; siento angustia.

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¿Eso le pasa luego de ver lo que en estos primeros 100 días ha hecho el Gobierno con la implementación?

Cuando uno va a los territorios, cuando uno habla con las víctimas, allí todavía radica una esperanza muy grande de que ese hilo de la historia alrededor de una anhelada paz se cumpla. Ese anhelo se mantiene vivo e intacto. El acuerdo ha dejado una huella muy grande. Un ejemplo es con los programas de desarrollo con enfoque territorial. Más de 33.000 iniciativas surgidas de más de 250.000 ciudadanos en comunidades de esa Colombia profunda, que están expresadas en esos planes, impactan en comunidades que mantienen viva la confianza de que el Gobierno cumplirá. Es decir, la idea, el anhelo, la ilusión de paz, acompañado todo de elementos fácticos como esto de los programas de desarrollo, se mantiene intacta en el territorio.

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El exvicepresidente Óscar Naranjo advirtió que el Acuerdo de Paz con las Farc, firmado en 2016, sí es legítimo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Mantiene esa esperanza o se le reduce con las acciones que ha visto en este primer tramo del Gobierno?

A mí me preocupa que haya una especie de mensaje ulterior o subliminal de que seguridad y paz son dos valores antagónicos. La seguridad y la paz no hacen parte de un juego de suma cero. Un reto que tiene adelante el Gobierno es avanzar con su programa de seguridad, pero también sobre la base de que ese programa de seguridad no convierte la guerra y las acciones contra la delincuencia en un fin en sí mismo. El reto es que sea instrumento para alcanzar convivencia pacífica, que al final significa que la paz y la seguridad son dos valores unívocos que se necesitan.

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¿Qué le diría de forma directa al presidente De la Espriella?

El acuerdo, y particularmente por varios capítulos, le sería muy útil al Gobierno en función de su política de seguridad. Por ejemplo, el capítulo 3.4 de garantías de seguridad es un capítulo amplio. El punto uno de reforma rural integral que crea condiciones en el territorio para transformar realidades con seguridad, institucionalidad y convivencia resulta crítico. El acuerdo, si uno lo ve como una hoja de ruta para cualquier gobierno, resulta tremendamente útil; yo diría, incluso, necesario.

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¿El mensaje es que use el acuerdo?

Yo le pediría, con todo respeto, con toda convicción, con toda determinación, que no abandone el cumplimiento del acuerdo y que su Gobierno convierta la implementación en una palanca que multiplique su eficacia en función de una política con la cual fue elegido, que es seguridad para los colombianos. Esa seguridad tan necesaria, tan vinculada a la necesidad de la convivencia y como requisito necesario para avanzar en la transformación de las condiciones de vida de los colombianos.

¿Está dispuesto a sentarse con alguien del Gobierno para hablar de todo esto?

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A esta pregunta yo respondo con una vieja frase que no es policial, sino castrense. Cuando yo entré a la Escuela de Cadetes General Santander me dijeron que un buen cadete ni se niega ni se ofrece. Y en estas condiciones, ni me quiero ofrecer y tampoco me quiero negar.

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¿Qué lectura tiene en materia de seguridad tras estos primeros 100 días del presidente De la Espriella?

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La seguridad es el resultado de la percepción de la seguridad más la realidad de la violencia y la inseguridad. Y en ese sentido, yo creo que así lo están empezando a mostrar algunos estudios y encuestas que, sin ser todavía muy públicas, hablan de una mejoría en la percepción de seguridad. Al Gobierno le está resultando positivo estar en las regiones. Ha resultado positivo que la agenda del Gobierno, del presidente de la República, esté centrada en seguridad. Hay un valor que alivia la percepción de inseguridad. Por otro lado, no basta con los simbolismos; se necesitan acciones estructuradas, permanentes y sostenibles que cambien la realidad en el territorio. Y no me refiero solamente a los territorios rurales, sino también a los urbanos. Y ahí la pregunta es si a punta de golpes de alto valor o golpes simbólicos se logra generar una condición que transforme los niveles de inseguridad. Yo creo que es temprano, habrá que esperar qué resultados arrojan los indicadores de delito en Colombia, qué tanto han aumentado históricamente.

¿Se deben esperar estadísticas más recientes?

Eso aumenta o disminuye, como el homicidio, el secuestro, la extorsión, los hurtos, etcétera. Esas estadísticas todavía no se conocen en profundidad. Y sobre esas métricas, el Gobierno hará una valoración de cómo avanza. Por lo pronto, lo que digo es el simbolismo está contribuyendo a mejorar la percepción. No obstante, son simbolismos que en mi opinión son extremos y que, en mi caso particular, incluso los estimo intolerables. Un ejemplo es caminar por encima de los cadáveres de los abatidos en operaciones de bombardeo. Me parece que son innecesarias esas imágenes. Me parece que los colombianos valoran que haya un presidente que esté al frente de la seguridad, pero no sé hasta qué punto ven como positivas unas imágenes que, en mi opinión, van un poco más allá de lo que en un Estado de Derecho significa respetar la dignidad, incluso la dignidad de los delincuentes, por peligrosos que sean los delincuentes.

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Óscar Naranjo fue negociador en el Acuerdo de Paz de 2016 y, con ese contexto, le pidió al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella que se implemente lo negociado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Usted portó el uniforme toda su vida, General, ¿qué opinión le merece ver al presidente De la Espriella en uno?

Yo no quisiera entrar en ese debate. Yo lo que digo es que el presidente está haciendo lo que quiere y lo que quiere incluye usar ese uniforme y recurrir al saludo militar. A mí me cuesta un poco ver que esa simbología se haya convertido en instrumento político, porque el uniforme ha estado lejos de la política siempre. Ojalá el uniforme no termine asociado ni a un partido ni a un gobierno, porque el uniforme está por encima y es un patrimonio de la nación en términos de lo que significa una Fuerza Pública profesional, apolítica y democrática.

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Denos una lectura sobre el Escudo de las Américas que promueve el presidente Donald Trump…

América Latina estaba huérfana de tener una plataforma de cooperación que integrara países. Me parece que el Escudo de las Américas, que fue una iniciativa que también nació de manera simbólica, se ha ido llenando de contenido. Habrá que ver cómo termina de llenarse de contenido y qué significa este Escudo a las Américas en términos de cooperación, de inteligencia, de asistencia judicial y de tecnología al servicio de la lucha contra el crimen. El Escudo de las Américas tiene que corresponder a una realidad criminal y delincuencial. Pero esa realidad criminal y delincuencial no admite que haya una militarización en la concepción de ese plan.

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¿Eso qué significa, General?

Una concepción militar de un plan normalmente significa la eliminación del enemigo y los delincuentes no son enemigos a eliminar. Los delincuentes son adversarios para llevar ante la justicia. El Escudo de las Américas tiene respetar esas líneas, que tienen además que ver con la necesidad de que el delincuente sea llevado a estrados judiciales y solamente en casos excepcionales se use la fuerza. Me parece que puede resultar positivo, pero habrá que ver cómo se llena de contenido.

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