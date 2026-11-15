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“Ojalá el uniforme no termine asociado ni a un partido ni a un gobierno”: Óscar Naranjo

El exvicepresidente y exdirector de la Policía, general (r) Óscar Naranjo, aseguró que Colombia está en deuda con un “pacto nacional contra las armas en política”. Habló de los desafíos y aciertos del Acuerdo de Paz con las Farc tras 10 años de su firma y abogó por potenciar su implementación. También se refirió a la estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella y los simbolismos “intolerables” que aplica. 

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Daniel Valero
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Óscar Naranjo, exvicepresidente y exdirector de la Policía, aseguró que hay simbolismos "intolerables" en el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
Óscar Naranjo, exvicepresidente y exdirector de la Policía, aseguró que hay simbolismos "intolerables" en el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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General, tras una década de la firma del Acuerdo de Paz, ¿se logró el propósito?

Yo parto de la convicción de que Colombia le demostró al mundo que era posible, como sí lo fue, parar un conflicto armado de décadas con la guerrilla más poderosa y antigua de América Latina. Fue posible parar esa guerra y particularmente parar lo que significó para las víctimas que arrojó ese conflicto. Además, es una demostración que a 10 años, en medio de todas las dificultades, el acuerdo sigue vivo, con sus sombras y con sus luces. Pero al final, no hay…

Daniel Valero

Por Daniel Valero

DanielValeroR hvalero@elespectador.com
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Comentarios
  • Carmina Burana(35654)Hace 1 hora
    Hoy cualquier gil se pone el uniforme policial y militar.
  • Fabiola Spinel(6ho2c)Hace 2 horas
    Valiosas reflexiones, hombres de paz hay en todos los estamentos, pero nada que lo logramos, el poder de las mafias cuándo y cómo podrá ser frenado? Cuántos lustros faltarán para dar un salto hacia el progreso. Espero que las futuras generaciones lo vivan algún día, claramente yo no alcanzaré:/
  • CARLOS(lcggj)Hace 3 horas
    Interesantes reflexiones.
  • ML(11374)Hace 3 horas
    El NO del pueblo colombiano en contra del proceso de paz ganó a pesar de toda la chequera del gobietno Santos, Odrebrech, la infinita y escandalosa pauta plubicitaria y el mentiroso señalamiento de que quienes estaban en contra eran enemigos de la paz, no señor, era gente que veia con claridad que ese monstruoso acuerdo era la claudicación del estado, el mayor lavado de activos de la historia y la revictimización de muchísimos colombianos , y el tiempo nos ha dado toda la razón.
  • Marco(53341)Hace 3 horas
    El Acuerdo Final terminó asociado a un tema de religión y género: la gente creyó que su contenido iba a homosexualizar a los colombianos que van a misa, mensaje difundido maliciosamente por varios sacerdotes y pastores, de los que el que no es pederasta es ladrón. Esos asnos ignorantes que se dejan desinformar son los que impiden que el país avance. Sigan rezando y dando cul0 en la iglesia, tr1pleh1jueput@s.
  • Álamo(88990)Hace 4 horas
    ¡Una vez más!: EE, como medio de comunicación serio, debe poner énfasis en la contextualización de una entrevista, entre otras, como en este caso, para ahondar en la pedagógía que tanto faltó al Acuerdo de paz. Ejemplo de esto es aclarar que el famoso "NO" al Acuerdo, fue logrado a través de trucos mentirosos con los que engañaron a la población crédula de ‘falsos lemas’, como bien lo expresó, al día siguiente, el sr. Vélez, promotor de la fatal campaña. ¡No más violencia MÁS IVA!
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