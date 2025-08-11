“Nos duele la muerte de Miguel”: Petro tras magnicidio de Uribe Turbay

Reunión del presidente Gustavo Petro, Miguel Uribe y Álvaro Uribe en la Casa de Nariño en agosto de 2022.

El presidente Gustavo Petro lamentó la muerte de Miguel Uribe este lunes, 11 de agosto, tras 65 días hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe en Bogotá.

“Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología.”, manifestó Petro.

También dijo que “Después de un genocidio político desatado entre liberales y conservadores, que dejó 300.000 campesinos muertos, después de otro genocidio político, cometido contra la izquierda del país, hemos pasado a una violencia centrada en las economías ilícitas, que se arrincona, cada vez más, en las fronteras y los puertos. Pero la muerte nos da sorpresas y nos asalta aún. En un gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición”.

Hizo también un llamado a que avance el esclarecimiento de los motivos del atentado contra Uribe Turbay: “La investigación debe profundizarse. Y serán las autoridades competentes para ella, ayudada por expertos internacionales, quienes se pronunciarán en su momento. Al gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar”.

Y añadió: “Para nosotros, que hemos sido perseguidos y nuestros amigos asesinados, es una de nuestras prioridades. No es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más. Por eso estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la vida”.

La vicepresidenta Francia Márquez fue una de las primeras funcionarias del gobierno del presidente Gustavo Petro en referirse a la muerte del senador Uribe. Lamentó “profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe”.

Y agregó: “hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política”.

También se pronunció la primera dama, Verónica Alcocer: “Hoy Colombia sufre una pérdida irreparable. Ninguna idea, lucha o diferencia justifica la violencia. Colombia no puede seguir perdiendo a sus hijos por pensar distinto. Abrazo con el alma a su familia, a sus amigos y a quienes compartieron su camino. Que su partida nos lleve a reconciliarnos y a construir una nación donde el respeto por la vida y la diferencia sean el faro que nos guíe”.

El Ministerio del Interior también “lamenta profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Extendemos nuestras sentidas condolencias a su esposa, hijos, padre, hermana y demás familiares. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”.

Desde la Presidencia también se envió un mensaje de solidaridad con la familia del senador Uribe: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lamentó este lunes el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado sicarial el pasado 7 de junio en Bogotá.

“Desde el sector defensa nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos, y les enviamos un abrazo fraterno y sentidas condolencias en este momento de inmensa tristeza e irreparable ausencia”, expresó el jefe de la cartera.

Sánchez aseguró que la mejor forma de honrar su memoria es “promover la unión y la paz para proteger la vida y la democracia en cada rincón del país” y recalcó que, junto con la Fiscalía General, se adelantan esfuerzos para identificar y judicializar a todos los responsables.

