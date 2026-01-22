Logo El Espectador
Política

Nhora Mondragón será la sexta directora del Dapre del gobierno Petro: ¿de quién se trata?

Nhora Mondragón será el reemplazo de Angie Rodríguez como la nueva mano derecha del presidente Gustavo Petro. Conozca de quién se trata.

Redacción Política
22 de enero de 2026 - 10:53 p. m.
Nhora Mondragón será la nueva directora del Dapre.
Nhora Mondragón será la nueva directora del Dapre.
Foto: Archivo Particular
El Palacio de Nariño ya tiene nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); se trata de Nhora Mondragón, quien entró al Gobierno como directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior.

Mondragón fue nombrada en ese cargo en marzo de 2025, un mes después de la llegada de Armando Benedetti a la dirección de esa cartera. Es la segunda persona que ocupará esta posición tras trabajar con el ministro Benedetti; la primera fue Laura Sarabia, quien se convirtió en la mano derecha del presidente al inicio del Gobierno.

Es la sexta directora que pasa por esta entidad; reemplazará a Angie Rodríguez, quien dejó el cargo para ocuparse del Fondo de Adaptación a inicios de año. En la lista de quienes estuvieron al frente de este puesto en el pasado también están Laura Sarabia, Carlos Ramón González, Jorge Rojas y Mauricio Lizcano.

Según la página de función pública, Mondragón es administradora de empresas y cuenta con especializaciones en administración pública y salud. También fue Secretaria de Gobierno de Cali durante la alcaldía de Jorge Iván Ospina y trabajó como contratista en la gobernación del Valle del Cauca en 2019, durante la primera administración de Dilian Francisca Toro.

Por Redacción Política

