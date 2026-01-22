Nhora Mondragón será la sexta directora del Dapre del gobierno Petro: ¿de quién se trata?

Nhora Mondragón será la nueva directora del Dapre. Foto: Archivo Particular

El Palacio de Nariño ya tiene nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); se trata de Nhora Mondragón, quien entró al Gobierno como directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior.

Mondragón fue nombrada en ese cargo en marzo de 2025, un mes después de la llegada de Armando Benedetti a la dirección de esa cartera. Es la segunda persona que ocupará esta posición tras trabajar con el ministro Benedetti; la primera fue Laura Sarabia, quien se convirtió en la mano derecha del presidente al inicio del Gobierno.

Es la sexta directora que pasa por esta entidad; reemplazará a Angie Rodríguez, quien dejó el cargo para ocuparse del Fondo de Adaptación a inicios de año. En la lista de quienes estuvieron al frente de este puesto en el pasado también están Laura Sarabia, Carlos Ramón González, Jorge Rojas y Mauricio Lizcano.

Según la página de función pública, Mondragón es administradora de empresas y cuenta con especializaciones en administración pública y salud. También fue Secretaria de Gobierno de Cali durante la alcaldía de Jorge Iván Ospina y trabajó como contratista en la gobernación del Valle del Cauca en 2019, durante la primera administración de Dilian Francisca Toro.

