“Para Colombia la implementación del Acuerdo de Paz es una prioridad de Estado”: Jaramillo

¿Cuál será el papel de Colombia en este Consejo de Seguridad de la ONU?

Colombia recibió este año el asiento no permanente. Son cinco permanentes, diez que rotan, y dentro de eso viene la presentación de un informe de la Misión de Verificación sobre cómo está la paz en Colombia y cómo está la implementación del Acuerdo de Paz, que es diferente. Básicamente, nosotros lo que vamos es a reaccionar frente a la presentación que hace esa Misión de Verificación de Naciones Unidas en cabeza de Miroslav Jenča.

La decisión que tomó el Consejo de Seguridad el año pasado se vio como una presión de EE. UU. para reducir las tareas de la Misión de Verificación, ¿cómo creen que va a funcionar eso ahora que Colombia ya tiene como un puesto en la mesa?

Pues lo que pasó en octubre, lo dijimos públicamente, lo lamentamos. Entendemos que Estados Unidos está revisando sus relaciones en general con el mundo y con la multilateralidad. Hemos visto el retiro de varios espacios, hay una revisión de esos intereses en el globo que afecta realmente su participación en Naciones Unidas.

Y eso terminó, creo yo, condicionando el rol y el mandato de la Misión de Verificación, por más que se hubiese modificado y se hubiesen eliminado para, digamos, cosas que lamentamos, las alusiones al capítulo étnico y a la justicia transicional, para nosotros es muy importante que se siga legitimando esa misión.

Es importante decirle al Consejo que este es uno de los pocos activos históricos recientes que tiene el Consejo de Seguridad, donde sigue habiendo apoyo de todos los estados. Solamente en la última votación sabemos que hubo dos abstenciones por desacuerdos muy puntuales, pero en términos generales la paz en Colombia sigue siendo un tema que el Consejo de Seguridad respalda. Y esa Misión de Verificación, insisto, no solamente es un activo de la paz en Colombia, el proceso de paz, sino también creo que yo, de la humanidad.

¿Cuál será la agenda que ustedes manejarán en esta cumbre? ¿Con quiénes se reunirán y cuáles serán los temas clave?

En general, cada vez que venimos a Naciones Unidas, la idea es tener encuentros con algunas de estas misiones del Consejo de Seguridad. Aquí tenemos muy buenas relaciones. Acá es el plano multilateral, no es bilateral. Entonces, se manejan con estas misiones de acá todo el tema multilateral, que generalmente en la bilateralidad no se aborda. Entonces, lo primero es, aprovechando mi visita acá, pues, tendremos algunas reuniones con otras misiones.

Pero, en realidad, el grueso de la visita consiste en venir, reaccionar frente al informe que presenta esa misión de verificación y, sobre todo, decirle al Consejo de Seguridad que para Colombia la implementación del Acuerdo de Paz es una prioridad de Estado. Y que tenemos ese compromiso con la otra parte contratante que hoy encarnan buena parte de Comunes y ese compromiso de cara a la comunidad internacional lo corroboramos. Eso es básicamente la agenda, pero es, sobre todo, confirmar ese compromiso respecto a la implementación del Acuerdo de Paz.

¿No genera una imagen negativa que la canciller no esté sentada en esa mesa?

La canciller [Rosa Villavicencio] no está por motivos de agenda. Y eso no quiere decir que no sea un tema prioritario. De todas maneras, está la cabeza del despacho de multilaterales, que soy yo. Yo creo que es importante también entender que hay una coyuntura interna en Colombia. Entonces, ahí nos toca, muchas veces, dividir las funciones, pero no se debe interpretar de ninguna manera como que este no sea un tema de la mayor prioridad para, insisto, no solamente para el Gobierno, sino para el Estado colombiano.

La preparación empezó hace mucho tiempo. Hemos estado en reuniones también con la misión de verificación en Bogotá, con otras agencias del Estado, la unidad de implementación, la ARN, es decir, con Alejandra Miller, con Gloria Cuartas, con Miroslav Jenča, con la oficina de Otty Patiño. Es decir, esta es una respuesta que preparamos en conjunto, todos. Y ahí trabajamos en equipo, entonces, digamos, que accidentalmente no esté la canciller, no desdice nuestro compromiso.

Ustedes como Cancillería, ¿cuál es la lectura que ustedes le están dando a todo el escenario con Ecuador?

Yo no me quisiera referir, porque esto es multilateralismo. Es un tema básicamente bilateral, hay un comunicado de Cancillería y la respuesta del presidente Gustavo Petro. Yo no quisiera, en mi condición de cabeza de Multilaterales, agregar más a lo que ya se ha dicho, más por la extrema sensibilidad del tema.

¿Y cómo avanza toda la agenda con la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Africana?

Vamos muy bien. Estamos muy entusiasmados. Creo que la gente todavía no ha entendido esto: es un hecho inédito en la historia de Colombia y en la historia de América Latina. Nunca antes hemos tenido un foro de este nivel con países de África y consideramos que es la mejor manera de que empiece a proyectarse hacia otros bloques. Ha habido una proyección muy profusa hacia China y hacia la Unión Europea. Con Europa ya cuatro cumbres, con China 10 años de foros de alto nivel, y con África, desafortunadamente, no hemos tenido esa oportunidad. Y ahora, del 18 al 21 de marzo, vamos a tener aquí un evento que seguramente nos va a abrir el camino y nos va a llenar el camino con una región del mundo que tiene mucho para ofrecernos y tiene mucho también para ofrecer.

Se tenía entendido que el foro sería en Cali, ¿eso sigue en pie?

Va a ser en Bogotá. Ha sido una cosa muy interesante, igual que con lo del Consejo de Seguridad. Vicepresidencia y Cancillería han estado liderando los esfuerzos. Hay una directiva presidencial y ahí participa Hacienda, participa el Ministerio de Cultura, participa Comercio Exterior.

Seguramente, estarán otros ministerios incorporándose y vemos con mucho optimismo la posibilidad de un encuentro que es clave hoy en el sur global.

La diferencia entre cumbre y foro es que en cumbre generalmente participan ya como presidentes, jefes de gobierno y similares, pero en el foro no es tan necesario, ¿o sí?

Nosotros queríamos hacer cumbre Unión Africana-CELAC. Desafortunadamente, la Unión Africana declara una moratoria: o sea, tiene aplazadas, congeladas, las posibilidades de asociaciones estratégicas con otras regiones del mundo, entonces no puede hacer cumbre con la Unión Africana. No podemos. Para tener un esquema más flexible lo hacemos con África, con algunos países, pero pensando que en el futuro haya un partenariado, una asociación, CELAC-Unión Africana.

