“No aceptamos engaños, necesitamos gestos de paz del Eln”: comisionado de Paz

El 24 de mayo, el presidente Iván Duque anunció que el nuevo comisionado de Paz sería Juan Camilo Restrepo Gómez. Tras su nombramiento, hubo controversia debido a que Restrepo Gómez figuraba como presidente de la Asociación Colombiana de Bananeros Augura cuando esta donó $33 millones para la campaña del No del plebiscito por la paz de 2016.

No hubo tiempo para responder a las críticas, pues una de las primeras misiones del nuevo comisionado de Paz fue liderar las negociaciones con los manifestantes de Buenaventura que bloqueaban la entrada y la salida al puerto. Después de algunos días de diálogos, se llegaron a algunos acuerdos, pero estos no fueron aceptados por el expresidente Álvaro Uribe, que los criticó en su cuenta de Twitter. A renglón seguido, el ministro del Interior, Daniel Palacios, desautorizó lo negociado. Fue el primer revés del nuevo comisionado cuando apenas llevaba unos días en el cargo. Poco más de un mes después de posesionarse, Juan Camilo Restrepo Gómez habla con El Espectador sobre el cargo que recibió de las manos de Miguel Ceballos, los acercamientos con el Eln y las críticas por su financiación al No.