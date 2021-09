“No era el momento”: senadora Guerra sobre suspensión de ley de garantías

La propuesta de abolir uno de los puntos de la ley de garantías no ha gustado en varios sectores. Tanto así que esta tuvo que ser rebajada y apenas se aprobó la suspensión por 2022 del punto que impide a alcaldes, gobernadores y otras dependencias gubernamentales que celebren convenios interadministrativos en los cuatro meses antes de los procesos electorales que se avecinan.

Sin embargo, los cuestionamientos no han parado y estos no solo vienen de la oposición. La senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, se unió al grupo de los que presentaron reservas en cuanto a este punto que fue incluido de contrabando en el proyecto de ley del presupuesto general del próximo año.

“Voté negativo, y lo he dicho siempre. Es una norma preventiva que ayuda a asegurar que procesos electorales el manejo de los recursos sean transparentes y eficientes”, fueron las palabras de Guerra durante una entrevista con W Radio con las que se desmarcó de la posición mayoritaria de su partido.

La senadora, cercana al expresidente Álvaro Uribe y a Óscar Iván Zuluaga, comentó que entendía que es una medida que se tomaba ante la pandemia, por el retraso en la ejecución, “pero no era el momento de hacer ese cambio (…) estamos a tan solo un mes de que entre en vigencia la ley de garantías.”.

No obstante, coincidió con varios miembros de su partido en que debe entrar a revisarse la ley de garantías debido a que ya no existe la reelección, razón principal por la que se originó esta ley. “Hacia adelante hay que mirar porque no hay reelección y debe hacerse ajustes a la ley de garantías”, dijo en este punto.

Dando como un hecho de que la suspensión será confirmada por las plenarias, Guerra señaló que ahora la atención debe pasar a los entes de control, que deben asegurarse que los recursos que se están invirtiendo en los diferentes programas no sean destinados a “financiar la campaña política”. A esto añadió: Uno tiene que se totalmente cuidadoso con los recursos.

La senadora señaló que tiene temor ante posible desvío de los recursos, debido a que ya ha visto cómo esto ocurre a nivel regional. “Lo temo y me dolería mucho por el esfuerzo que estamos haciendo. Mi petición es que no haya desviación de estos recursos”. No obstante, hizo énfasis en que la responsabilidad ya no pasa por el Ejecutivo, sino que es en el nivel regional donde se podría dar estas situaciones irregulares.

Además de referirse a este tema, la senadora Guerra también habló de la situación de Centro Democrático, en la que las últimas informaciones dan cuenta de un posible veto a uno de los precandidatos. A consideración de la congresista, “hay tensiones por la elaboración de listas y la definición del candidato”, pero el Centro Democrático tiene los “mecanismos para solucionarlos”.

Asimismo, aseguró que en su partido las mujeres son las que tienen “la voz cantante” y no son rellenos, como ocurriría en otras colectividades. “Somos las grandes defensoras de los espacios para las mujeres, defendimos las listas cremalleras y la paridad”, expresó Guerra.

La senadora también dejo claro que su apoyo a las presidenciales será para Óscar Iván Zuluaga y lanzó puyas al gobierno Santos, pues dijo sin ninguna duda que a “Óscar Iván le robaron las elecciones de 2014″. En esta misma línea de comentarios mordaces, Guerra cuestionó las últimas entregas de avales, en la que está incluida la Colombia Humana, de Gustavo Petro.

“Creo que requerimos democracia con partidos políticos fuertes, no creo que le haga bien a la democracia esta proliferación como avispas de cualquier movimiento y que cualquiera se erija con vocería política”, concluyó la senadora.