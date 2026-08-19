“No hubo ningún tipo de sustento”: Transparencia Electoral sobre denuncias de “fraude”

Desde varias organizaciones internacionales han hecho eco de la transparencia de las elecciones en Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El respaldo internacional al sistema electoral tras las elecciones del pasado 21 de junio continúa. El director ejecutivo de Transparencia Electoral, Leandro Querido, habló con El Espectador sobre los principales hallazgos de la organización sobre la confiabilidad del sistema colombiano y reafirmó que el país ha demostrado consistentemente su compromiso con la observación electoral.

De acuerdo con el experto, Colombia enfrentó dos grandes amenazas al proceso: el magnicidio del senador y precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, así como los constantes señalamientos del expresidente Gustavo Petro sobre el presunto fraude electoral. Sobre el segundo tema, señaló que el país logró sobreponerse y resaltó que fueron los mismos sistemas en curso los que zanjaron cualquier duda sobre la transparencia.

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“Las declaraciones de Petro, poniendo en duda la confiabilidad del sistema electoral y de las autoridades, pretendieron generar un impacto negativo en el proceso, pero no tuvieron resultado. Se impuso el sistema. El sistema fue más fuerte que el presidente de la nación, en ese momento, cuando él ejercía la Presidencia. Eso es otro elemento que destaca la fortaleza del sistema, porque vamos a la actualidad. ¿Las denuncias de Petro encontraron causa? ¿Fueron justificadas? ¿Tienen base documental? No. No hubo ningún tipo de correlato ni sustento documental", agregó.

En ese punto, Querido señaló que la cifra histórica de observadores internacionales y de testigos electorales también fue clave para la confianza en los procesos de preconteo y escrutinio. Allí hizo hincapié Fernán Ocampo, director de LinkTIC, quien enfatizó en que la posibilidad del aplicativo para inscribir y certificar a los actores de los partidos políticos también ayudó a que las reclamaciones pudieran realizarse en tiempo real: “De las cosas importantes de la transparencia, no solo en un proceso electoral, aunque en un proceso electoral mucho más importante, es que todo se vea en tiempo real, para que no haya confusiones”.

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El director de Transparencia electoral también hizo un llamado a las instituciones de cara a las elecciones regionales de 2027. Recalcó que “tiene que haber una continuidad” en el “proceso de fortalecimiento democrático” en el país, con “resultados concretos” que resistan “todo tipo de ataques, incluso hasta los de la máxima autoridad del país”.

“El llamado es a seguir fortaleciendo la gobernanza electoral de Colombia y el próximo Consejo Nacional Electoral tiene que tener el mismo compromiso que tuvo el anterior. Tiene que haber una continuidad, me parece que es lo que está esperando todo Colombia. Yo creo que hoy todos los colombianos están orgullosos de su sistema electoral, en el sentido de tener resultados rápidos y confiables. Obviamente hay que atender temas que tienen que ver con la violencia, hay temas que resolver, como seguir mejorando la participación electoral, que viene creciendo, pero que podría crecer más”, dijo.

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Previamente, el registrador Hernán Penagos había reiterado en que no existía sustento alguno para las denuncias de presunto fraude. Hace algunas semanas, señaló que las acusaciones del exmandatario pretenderían atribuir alteraciones de la voluntad popular a supuestos algoritmos o mecanismos informáticos y subrayó que el proceso electoral colombiano cuenta con garantías técnicas, jurídicas y ciudadanas que aseguran su transparencia.

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