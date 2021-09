“No hubo ninguna irregularidad”: Jennifer Arias sobre moción de Karen Abudinen

El pasado viernes, Karen Abudinen se salvó de pasar a la historia como la primera ministra a la que le aplican la moción de censura de forma exitosa. Aunque ganó el sí para que fuera revocada del cargo, no se alcanzó las cifras mínimas para que esta decisión fuera vinculante.

La oposición cuestionó la acción, la que calificó como una nueva jugadita, y señaló a varios frentes. Entre los cuestionados estuvo la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias. A esta se le criticó por hacer que la votación fuera por la plataforma virtual y no por llamado a lista. Supuestamente, para la oposición, ese anonimato fue aprovechado de forma irregular para garantizar que la moción de censura no fuera aprobada.

Ante los señalamientos, Jennifer Arias se pronunció en la mañana de este lunes en una corta entrevista con Blu Radio. Allí dio su versión de los hechos y se mantuvo en la posición de que en ningún momento hubo irregularidad alguna. “Básicamente la votación existió, tuvimos quorum. Sin embargo, debíamos tener mayoría de 85 votos para cualquiera de las dos opciones y no se logró”, fue el principal argumento de Arias.

“No hubo ningún tipo de irregularidad”, aseveró la presidenta de la Cámara, que argumentó que la votación se citó en las fechas que dispone la ley y que incluso se hizo de la forma en la que pidió la oposición. Según Arias, este sector creyó que votación nominal implica llamar a lista, pero esto solo significa que el voto es individualizado, y esto se puede hacer por llamado a lista o por la plataforma de la Cámara.

Arias se mantuvo en todo momento en la posición de que no hubo ninguna irregularidad debido a que se votó con el quorum suficiente y hubo gente que no se pudo conectar porque estaba ya en regiones y presentó su excusa. Incluso, habría algunos que no presentaron razones de su ausencia y a estos les cabría una inasistencia.

Sobre el hecho de que muchos de los que dijeron presente al llamado a lista no votaron la moción, la representante aseguró que era normal que pasara. Esto debido a que muchas veces se paran al baño, van a las oficinas o simplemente tienen mala conexión. Para ella, de ninguna manera implica que hubo irregularidades. Es más, señaló que dio el tiempo máximo estipulado por la ley para garantizar la mayor entrada de votos posibles.

Arias también aseguró que se tuvo todas las garantías posibles, tanto que dio 40 minutos para que la oposición se expresara después de la votación. “Podía haber acabado la sesión cuando se hizo la votación, pero les dejé el tiempo para hablar y expresarse. Llegó el momento que era irrespetuoso y levanté la sesión”, dijo Arias.

En este mismo sentido, la presidenta de la Cámara señaló que hubo un amplio debate con los voceros sobre la necesidad o no de convocar a la votación, puesto que Karen Abudinen renunció en la tarde del jueves. No obstante, comentó Arias, prefirió convocar a la votación.