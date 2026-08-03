“No reconocen el triunfo de la democracia”: De la Espriella a Petro y Cepeda

Abelardo de la Espriella. Foto: EFE - @ABDELAESPRIELLA

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lanzó nuevos dardos contra el presidente saliente, Gustavo Petro y el excandidato y senador, Iván Cepeda.

Durante una de sus transmisiones en vivo, De la Espriella aseguró que “por primera vez un presidente saliente y su candidato perdedor, han optado sin ninguna razón por no reconocer el triunfo de la democracia en las urnas y declarar una tal desobediencia civil al gobierno que represento y que fue elegido por casi 13 millones de colombianos que se decidieron por mí en contra de todo del establecimiento de los poderes legales e ilegales”.

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Además, agregó que “el detalle que les estoy relatando no es menor y el país entero debería estar muy ocupado en interpretar esta afrenta contra la decisión soberana del pueblo colombiano, porque no podemos normalizar, queridos compatriotas, que quienes participaron en democracia, así sea combinando todas las formas de lucha y perdieron, estén preparando la desestabilización del país”.

En ese sentido, De la Espriella reiteró que es el “presidente de todos los colombianos” y que hará respetar “con la fuerza de la Constitución y la ley, lo que los colombianos decidieron, que fue elegirme”. Además, hizo un llamado para que “no sigamos normalizando lo incorrecto, lo ilegal, lo torcido. Llamemos las cosas por su nombre y vamos a enfrentarlas como lo que son. La tal desobediencia civil no es más que un eufemismo para intentar desestabilizar la democracia y no lo voy a permitir”.

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El presidente electo, aseguró que en este mes y medio previo a su posesión, se ha llevado a cabo un “arduo trabajo junto con todo el maravilloso equipo que estoy conformando, me he dedicado a trabajar en diferentes frentes que antes de tomar posesión nos permita recuperar algo de los cuatro años desastrosos que ha significado este gobierno y el país en manos de Petro”.

“Por eso, me puse al frente de los empalmes territoriales, una actividad que nunca se había hecho en nuestro país, y que ha tenido como fin y propósito llegar directamente a las regiones para de la mano con gobernadores y alcaldes rescatar los proyectos más importantes en los que la nación tenga responsabilidades de inversión y precisamente lo que queremos es hacerlos realidad”, aseguró de la Espriella.

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Y finalizó: “Luego de que el nefasto gobierno saliente los hubiese dejado tirado a la deriva nosotros los vamos a rescatar”.

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