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“No reconocen el triunfo de la democracia”: De la Espriella a Petro y Cepeda

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se fue contra el presidente saliente, Gustavo Petro y contra el senador Iván Cepeda. Esto dijo.

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Redacción Política
03 de agosto de 2026 - 01:47 p. m.
Abelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella.
Foto: EFE - @ABDELAESPRIELLA
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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lanzó nuevos dardos contra el presidente saliente, Gustavo Petro y el excandidato y senador, Iván Cepeda.

Durante una de sus transmisiones en vivo, De la Espriella aseguró que “por primera vez un presidente saliente y su candidato perdedor, han optado sin ninguna razón por no reconocer el triunfo de la democracia en las urnas y declarar una tal desobediencia civil al gobierno que represento y que fue elegido por casi 13 millones de colombianos que se decidieron por mí en contra de todo del establecimiento de los poderes legales e ilegales”.

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Además, agregó que “el detalle que les estoy relatando no es menor y el país entero debería estar muy ocupado en interpretar esta afrenta contra la decisión soberana del pueblo colombiano, porque no podemos normalizar, queridos compatriotas, que quienes participaron en democracia, así sea combinando todas las formas de lucha y perdieron, estén preparando la desestabilización del país”.

En ese sentido, De la Espriella reiteró que es el “presidente de todos los colombianos” y que hará respetar “con la fuerza de la Constitución y la ley, lo que los colombianos decidieron, que fue elegirme”. Además, hizo un llamado para que “no sigamos normalizando lo incorrecto, lo ilegal, lo torcido. Llamemos las cosas por su nombre y vamos a enfrentarlas como lo que son. La tal desobediencia civil no es más que un eufemismo para intentar desestabilizar la democracia y no lo voy a permitir”.

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El presidente electo, aseguró que en este mes y medio previo a su posesión, se ha llevado a cabo un “arduo trabajo junto con todo el maravilloso equipo que estoy conformando, me he dedicado a trabajar en diferentes frentes que antes de tomar posesión nos permita recuperar algo de los cuatro años desastrosos que ha significado este gobierno y el país en manos de Petro”.

“Por eso, me puse al frente de los empalmes territoriales, una actividad que nunca se había hecho en nuestro país, y que ha tenido como fin y propósito llegar directamente a las regiones para de la mano con gobernadores y alcaldes rescatar los proyectos más importantes en los que la nación tenga responsabilidades de inversión y precisamente lo que queremos es hacerlos realidad”, aseguró de la Espriella.

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Y finalizó: “Luego de que el nefasto gobierno saliente los hubiese dejado tirado a la deriva nosotros los vamos a rescatar”.

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Por Redacción Política

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Carlos (63194)Hace 6 minutos
Cepeda es un hipócrita; si no cree en la democracia y anuncia una desobediencia civil, entonces por qué aceptó el cargo de senador y los millones de pesos mensuales que le paga el Estado por ser parte del sistema, del que quiere declarase en desobediencia?
Guillermo(n5sqs)Hace 31 minutos
De la Espriella fue elegido por la mayoría de los colombianos en un proceso electoral transparente. Que el anti-Petrismo incidió en la elección no tiene discusión alguna. Que Cepeda y Petro son antidemocráticos y solamente reconocen las instituciones cuando les favorecen, tampoco tiene discusión. Que el Pacto Histórico sufrirá otra derrota electoral en 2027, está por verse, dependiendo del talante y las actitudes antidemocráticas de sus lideres y el voto castigo que se les vuelva en contra.
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