“No va a incluir diálogos con Nicaragua”: Calderón sobre decreto que delimita archipiélago

La Ley 10 de 1978 que la aprobó en el Congreso de la República, apoyada por Alfonso López. En esa ley se ordena trazar las líneas base rectas del archipiélago San Andrés, provincia de Santa Catalina. Eso encierra imaginariamente en unas líneas marítimas que hay de acuerdo a la cartografía fluvial. Esto se debe hacer en todo el territorio insular, de todo lo que sale a flote después de la superficie. Así salga una piedra, se tiene que ver como territorio insular. De todas esas formaciones…

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La Ley 10 de 1978 que la aprobó en el Congreso de la República, apoyada por Alfonso López. En esa ley se ordena trazar las líneas base rectas del archipiélago San Andrés, provincia de Santa Catalina. Eso encierra imaginariamente en unas líneas marítimas que hay de acuerdo a la cartografía fluvial. Esto se debe hacer en todo el territorio insular, de todo lo que sale a flote después de la superficie. Así salga una piedra, se tiene que ver como territorio insular. De todas esas formaciones insulares, se ordenó trazar las líneas de base recta. Quiere decir imaginariamente en la cárcel, cuando tú pones en un tablero un mapa y empiezas a unir con un chinche los puntos de un lado a otro. Eso se llama delimitar un archipiélago de Estado.

¿Cuál es el origen de esta figura y qué efectos genera?

Esa tesis era del doctor Enrique Gaviria Lieva. La Doctrina Gaviria fue apoyada por el presidente Alfonso López y él fue el que ayudó a tramitar esa ley con la aprobación del Congreso. Pero eso nunca se cumplió. ¿Cuál era el efecto de que se hubiera declarado como archipiélago de Estado el archipiélago de San Andrés? Era que se protegía, porque al ser un archipiélago hostado adquiere las calidades de territorio continental, es decir, casi que se anexa en una ficción jurídica, el territorio del archipiélago con el territorio peninsular. Y así se hubiera defendido mejor el diferendo entre Nicaragua y Colombia.

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Desde 1978, si lo hubiera hecho, era una herramienta muy buena que la hubiera puesto en conocimiento de la Corte Internacional de La Haya y hubiéramos podido obtener más. Lo que se perdió en ese diferendo fueron las porciones de mar territorial, pero nunca se perdió la soberanía sobre el archipiélago.

¿Cómo se va a implementar el decreto actualmente y qué autoridades intervienen?

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El gobierno busca dar cumplimiento a la ley de 1978 mediante un decreto que se publicará el 30 de noviembre, coincidiendo con el aniversario del archipiélago. La Armada Nacional será la encargada de ejecutar el trazado de las líneas de base recta gracias a su infraestructura tecnológica. Asimismo, debido a la denuncia del Pacto de Bogotá en 2013, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, perdió cualquier competencia para dirimir conflicto entre Nicaragua y Colombia relacionados con los límites territoriales establecidos en el tratado Esguerras-Arcenas.

¿El decreto incluye diálogos con Nicaragua de algún tipo?

No, el decreto no va a incluir diálogos con Nicaragua. Ni es la intención de ese decreto.

¿Cuál es la idea principal con este decreto?

La idea es declararlo archipiélago de Estado, porque es territorio colombiano. Al trazarse esas líneas, es hacer tácitamente una declaratoria de archipiélago de Estado. Es un acto de soberanía, porque de hecho la soberanía sobre todo el archipiélago con el fallo de Haya quedó más que ratificada.

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