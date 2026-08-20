Estos los últimos nombramientos del gobierno de Abelardo de la Espriella: SAE, Dane y otros

Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia de su mandatario Abelardo de la Espriella (c), hablando durante un encuentro con representantes del sector asegurador este miércoles, en Bogotá (Colombia). EFE/ Presidencia de Colombia. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

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Entre los últimos nombramientos del gobierno de Abelardo de la Espriella oficializados el pasado 19 de agosto están Juan Camilo Ostos como director general del Instituto Nacional de Vías (Invías), Diana Bravo como presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Joaquín José Méndez como superintendente de Notariado y Registro, así como Ricardo Valencia, quien estará al frente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Estos serán los retos que asuman en cada entidad.

Al frente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) estará Ricardo Valencia, quien reemplazará a Piedad Urdinola, una de las pocas funcionarias que estuvo de principio a fin en la administración anterior.

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El nuevo director es economista de la Universidad Javeriana, de acuerdo con su perfil público. Y ha desempeñado cargos como coordinador de proyectos para la Fundación Avina y de gestión integral de residuos en la Sierra Nevada de Santa Marta. También pasó por el Dane como subdirector en el Gobierno de Iván Duque, entre septiembre de 2018 y agosto de 2022.

Joaquín José Méndez Llach asumió como nuevo superintendente de Notariado y Registro tras ser firmado su nombramiento en el decreto 1257. Méndez es un abogado samario de la Universidad Simón Bolívar, es especialista en Derecho Probatorio, de la Universidad Sergio Arboleda; y en Derecho Laboral y Seguridad Social, de la Pontificia Universidad Javeriana. El nuevo superintendente de Notariado y Registro deberá analizar los nombramientos en los últimos momentos realizados por el gobierno de Gustavo Petro.

En la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) llegará Diana Bravo en reemplazo de Amelia Pérez. Su trabajo será liderar la entidad que administra los bienes incautados o declarados en extinción de dominio por provenir de actividades ilícitas.

Bravo es abogada especialista en Alta Gerencia y en Derecho Administrativo, así como magíster en Administración. La nueva presidenta estuvo ligada a la firma de abogados del presidente “De la Espriella Lawyers” hasta julio de este año. Además, hizo parte de comité inscriptor del movimiento por firmas Defensores de la Patria, que avaló al presidente Abelardo de la Espriella y obtuvo hace poco personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral.

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Mediante el Decreto 1259 del 19 de agosto de 2026, también se oficializó a Juan Camilo Ostos Romero como director general del Instituto Nacional de Vías (Invías) del gobierno de Abelardo de la Espriella. El mismo documento da por terminado el encargo en el empleo de director general que tenía William Molano Rodríguez.

El nuevo director del Invías cuenta con títulos de maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes, Gobierno y Gestión Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset y en Problemas Contemporáneos en América Latina de la Universidad Complutense de Madrid en España. Ostos fue viceministro de Transporte del gobierno de Iván Duque entre agosto de 2018 y abril de 2020. Además hizo parte de la lista al Senado de Salvación Nacional, pero no logró conseguir un escaño en esa corporación.

El Invías es clave, ya que, como organismo adscrito al Ministerio de Transporte, es responsable de cerca de 13.000 kilómetros de extensión que tiene la infraestructura vial del país. Entre ellas, las 7 troncales, que recorren el territorio de norte a sur, y de las 8 transversales que unen a dichas troncales en su tránsito oriente a occidente.

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