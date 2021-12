A ojos del senador Rodrigo Lara, la "dedocracia" estaría impidiendo que él compita por la Presidencia desde las toldas del Nuevo Liberalismo. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Una nueva carta del senador Rodrigo Lara recogió su inconformidad frente a los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, y la forma en cómo estarían manejando las toldas del Nuevo Liberalismo. No han sido pocas las declaraciones de Lara en las que enfatiza que quiere ser precandidato presidencial por el partido que años atrás fue también de su padre, el asesinado Rodrigo Lara Bonilla.

Sin embargo, esta vez resaltó que radicó en el partido una solicitud. En ella pedía garantías para participar en la consulta popular que tendrá lugar en marzo de 2022. Sin haber obtenido respuesta, dice Lara, se enteró por los medios de comunicación que “de manera unilateral e inconsulta me las niegan todas”. Se refiere a la encuesta que hará la colectividad para escoger al candidato presidencial del Nuevo Liberalismo que participará en la consulta de la Coalición Centro Esperanza.

Para él son varias las cosas que están mal. En primer lugar, señaló como una “arbitrariedad” que dicha encuesta se realice en plena época navideña y de fin de año. “Juan Manuel, tú llevas casi un año haciendo campaña presidencial en la Coalición de la Esperanza y ostentando la vocería del Partido. Mientras tanto, sin haber podido participar en ningún debate televisivo en representación del Nuevo Liberalismo, en particular por efecto las dilaciones ostensibles de los trámites de ingreso, me encuentro con que en lugar de dirimir nuestras candidaturas de manera democrática y como corresponde como lo mínimo y justo, me quieren someter a una encuesta desigual contratada por el Secretario General, persona que nunca ha ocultado sus abiertas simpatías electorales por tu campaña”, indicó.

En ese sentido, volvió a la idea de la democracia interna que hizo brillar al Nuevo Liberalismo y cómo los padres de ambas partes nunca tuvieron problemas en ese tema. “Nuestros padres lucharon hombro a hombro para construir sus cimientos y predicaron siempre un ejemplo de democracia y sacrificio. Nunca expresaron temor ante la democracia. En una democracia es el Pueblo el que elige a sus candidatos, no una encuesta contratada por una de las partes y realizada, para colmo, con el periodo de fiestas de fin de año de por medio”, agregó.

Así, en la dura carta, le planteó una pregunta al precandidato presidencial: “¿Cómo pretenden Ustedes que yo pueda realizar una campaña entre hoy y el 15 de enero, cuando además ni siquiera me han presentado oficialmente ante los colombianos como precandidato del Partido?”. A ello le sumó otro vainazo sobre los rumores de que el Nuevo Liberalismo le está ofreciendo aval al también precandidato presidencial, Sergio Fajardo.

“Es pertinente recordarte, Juan Manuel, que en representación del Partido tú le ofreciste públicamente al doctor Sergio Fajardo la posibilidad de ir en un multiaval del Nuevo Liberalismo a la consulta de Centro Esperanza. Me extraña que Ustedes me nieguen a mí esa posibilidad, apelando a procedimientos nada acordes con el talante democrático”, dijo.

Además de la queja de Lara, que hace referencia a posibles actos de “dedocracia” en las toldas rojas, también existe otro antecedente: las palabras del senador Iván Marulanda. Cabe recordar que hace poco, Marulanda, quien construyó el Nuevo Liberalismo de la mano de Galán y Lara Bonilla, quiso volver a su partido. No obstante, luego retiró esa solicitud de reingreso por cuenta de una concentración del poder por parte de los Galán. Al menos esos son los rumores que corren por los corrillos políticos con miras a las elecciones de 2022.