Nuevo choque entre presidentes de Cámara y Senado: “es la antípoda del rey Midas”

Los enfrentamientos por el archivo a la reforma a la salud continúan al interior del Congreso. En una publicación en X, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal), respondió a los comentarios que ha hecho Iván Name (Alianza Verde), su homólogo en el Senado, sobre el debate en la Comisión Séptima y las críticas que hizo al presidente Gustavo Petro por “irrespetar” al cuerpo legislativo.

Quien dirige al Senado es la antípoda del Rey Midas, todo lo que toca lo vuelve escombro. Ha convertido en chatarra oxidada las más valiosas pretensiones del pueblo soberano. No es mito, es una triste realidad. Le devolveremos su valor! — ANDRÉS CALLE (@AndresCalleA) April 5, 2024

Vale la pena recordar que la iniciativa fue aprobada en los dos debates en la Cámara, en donde hay una mayoría oficialista, pero no pudo superar el primer debate que se requería en el Senado, en donde nueve congresistas votaron para archivar el proyecto.

Desde el martes pasado, cuando ocurrió la votación que hundió la reforma, se han agitado los ánimos entre el Congreso y el Gobierno Petro. Name ha sido quien ha tomado la vocería para criticar al presidente por sus comentarios sobre los legisladores, a quienes acusó de recibir sobornos para no apoyar la reforma. En varias instancias, el senador de Alianza Verde le ha pedido al presidente mantener un tono respetuoso con los miembros de la célula legislativa y así mantener las buenas relaciones entre los dos poderes.

Este no es el primer choque entre Name y Calle. A inicios de marzo, el presidente de la Cámara publicó en su cuenta de X que quienes estaban en la cabeza de corporaciones de elección popular no debían actuar “cancerberos que restringen el libre debate”, refiriéndose a las discusiones por las iniciativas de la administración de Petro.

A quienes dirigimos corporaciones de elección popular nos debe pesar el deber de respeto y garantía de la democracia para ser promotores de los debates que la ciudadanía reclama. Porque ostentamos la responsabilidad de colaborar armónicamente sin ver las diferencias ideológicas. — ANDRÉS CALLE (@AndresCalleA) March 7, 2024

Horas después de que hiciera el trino, el presidente del Senado, en entrevista con El Espectador, cuestionó a su par por “tener mayores simpatías” con el Gobierno “para impulsar las reformas”. Le achacó que “el presidente del Congreso no puede ser un partidario en el trámite de las reformas de los gobiernos, porque deja la esencia de la independencia del Congreso a merced de sus propias conveniencias”.

Con una reforma hundida, el presidente Petro ha dicho que se encargará de avanzar con lo propuesto en su iniciativa para reorganizar el sistema de salud, que de acuerdo con él, sigue un modelo “insostenible”. Las tensiones, por lo pronto, continuarán entre las ramas del poder y en el mismo Legislativo, donde se debaten las reformas pensional y laboral.

