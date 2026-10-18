Oposición se reorganiza en era De la Espriella y alista nuevas protestas | La Mesa Redonda

En la última semana, el Pacto Histórico eligió unánimemente al expresidente Gustavo Petro como su máximo líder —al menos provisionalmente— y también cito a marchas en las que midió la temperatura de su apoyo en las calles. Las movilizaciones en las principales capitales del país fueron, en su mayoría, pacíficas, y desde la Casa de Nariño de Abelardo de la Espriella también tienen puesto el ojo en cómo podría incidir esto en las elecciones regionales de 2027.

Aunque el exjefe de Estado no habló en tarima, sí lo hicieron varias de las figuras de la izquierda que hoy tienen asiento en el Legislativo y que también tienen parte en la discusión que se está dando de cara al congreso de esa colectividad. Aunque hay distintas posiciones sobre cómo se podría realizar —lo que incluye la votación en torno a los delegados que tengan representatividad en ese primer encuentro del partido de izquierda—, esas diferencias sobre la idea de "tendencias" y de las caras que quieren entrar en la disputa por convertirse en candidatos en los comicios territoriales son discusiones clave que ya están sobre la mesa.

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Desde el Ejecutivo, el presidente De la Espriella se refirió a las movilizaciones y recalcó el carácter pacífico del 98 % de ellas. Sin embargo, también dijo que es "una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia": “Si así lo hacen, bien pueden hacerlo todos los días; el Gobierno no tiene problema con la marcha pacífica, con la que no interrumpe la vida y la tranquilidad de los ciudadanos que sí quieren que el país avance hacia adelante”.

La medición de las marchas, la respuesta del Gobierno y las disputas por ver quién se queda con las mayorías en las próximas elecciones fueron materia de análisis en La Mesa Redonda de El Espectador.

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