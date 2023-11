Oposición debate contrarreforma a la salud mientras iniciativa del Gobierno se estanca

Comisión Primera del Senado. Foto: Senado de la Rep

Mientras la discusión para que pase la reforma a la salud del Gobierno Petro sigue estancada en la Cámara de Representantes por falta de quórum para el debate, en la Comisión Primera del Senado arrancó el primer debate que busca discutir una contrarreforma a la salud, propuesta por el Centro Democrático y Cambio Radical.

El proyecto, del que es ponente la senadora Paloma Valencia, pretende que el sistema de salud se financie a través de giros directos del Gobierno Nacional a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). También tiene un articulado que habla de la digitalización de la historia clínica y sugiere que los pagos de aportes a la salud sean diferenciales; es decir, que no cueste lo mismo para todo el mundo, sino que el valor se estime según los factores de riesgo, las condiciones de salud de las personas, su perfil socio demográfico, entre otras.

Esta propuesta pretende hacerle contrapeso a la reforma a la salud del Gobierno, que se discute en la Cámara al mismo tiempo. Uno de los senadores que se opone, por ejemplo, es Ariel Ávila, senador del Pacto Histórico, y quien asegura que esta iniciativa “profundiza la actual crisis y no soluciona nada. Independientemente de si nos gusta o no la reforma del Gobierno, esta contrarreforma trae cosas peligrosas”.

De hecho, Ávila protagonizó el debate en contra de esta iniciativa y las respuestas de la oposición no se hicieron esperar. Paloma Valencia le respondió que “usted aquí mostró la crisis de hospitales públicos que a todos nos duele, pero no mostró los contratos de prestación de servicios de los hospitales con las EPS. Este no es un problema de EPS, sino de la administración pública de la salud”.

"Uno no puede pensar que un sistema absolutamente público soluciona los problemas que tiene hoy el sistema de salud simplemente porque a uno le parece. La realidad de lo público en la salud ha sido pavorosa." @PalomaValenciaL pic.twitter.com/4c9dQKXRld — Senadora Paloma Valencia (@PalomaSenadora) November 8, 2023

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical y quien apoya esta iniciativa, afirmó que este proyecto de ley del uribismo y de Cambio Radical “establece una disponibilidad importante en lo que son las zonas marginadas o de baja densidad poblacional”. En su comunicado, explicó que esta, a diferencia de la propuesta del Gobierno, permite mantener la “libertad de elección del ciudadano para elegir al prestador de servicios”. Es decir, que los colombianos podrán escoger en qué EPS estar.

🚨Mientras en Cámara se discute la propuesta a la reforma a la salud del Gobierno Nacional, en Comisión Primera del Senado @primerasenado , Cambio Radical y Centro Democrático, metieron una contrarreforma que profundiza la actual crisis.

Es peligrosa porque:

⚠️Vuelve al concepto… pic.twitter.com/NAuVSNVtA9 — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) November 8, 2023

Lo cierto es que mientras avanza en primer debate la reforma de la oposición, en la Cámara de Representantes sigue estancada la discusión de la propuesta del Gobierno. Aunque este miércoles se esperaba que votaran la reforma a la salud en el segundo debate, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, anunció que no se votará esta tarde porque no estaba previsto para el orden del día.

