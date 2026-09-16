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Oposición hace réplica a alocución de De la Espriella: ¿qué dijo Petro?

En nombre del partido Pacto Histórico, el expresidente Gustavo Petro, hizo réplica a la alocución presidencial de Abelardo de la Espriella. Esto dijo.

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Redacción Política
15 de septiembre de 2026 – 08:51 p. m.
AME2260. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/08/2026.- El expresidente de Colombia Gustavo Petro habla durante la presentación del 'Gabinete por la vida', un equipo integrado por exfuncionarios del anterior Gobierno que ejercerá oposición al presidente Abelardo de la Espriella y con el cual esperan volver al poder en 2030, este miércoles en Bogotá (Colombia). EFE/ Pablo R. Seco
El expresidente Petro, en nombre del Pacto Histórico, hizo réplica a alocución presidencial de Abelardo de la Espriella.
Foto: EFE - Pablo R. Seco

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El expresidente Gustavo Petro replicó una alocución presidencial hecha por Abelardo de la Espriella. Esta, que es la segunda réplica hecha por el partido de oposición Pacto Histórico, fue hecha por Petro desde el aeropuerto de Bruselas. Durante la intervención hizo duras críticas al presupuesto presentado para 2027, que ya fue parcialmente aprobado por el Congreso y reiteró la ya desmentida narrativa del fraude electoral.

«Dice que hemos sobreendeudado a Colombia, que eso eso es también un desafuero porque nunca había pasado. Miren el cuadro que está en mi espalda y podrán ver ustedes cómo es que se acumula el endeudamiento externo e interno de Colombia. Pueden ustedes observar que el primer gran salto en el endeudamiento es al gobierno de Santos por una razón básica. Vivían del petróleo, el precio internacional del petróleo era muy alto y creyeron que podía hacerse un endeudamiento con esa garantía, pero de largo plazo. Resulta que el precio del petróleo se desplomó en el 2015, casi dos o tres años después, y nos quedamos con una deuda ya crecida, ya acumulada, sin la garantía de un precio del petróleo tan alto como el que se tuvo en el 2013», dijo el expresidente.

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Además, sostuvo que «el gobierno de Duque se dedicó a usar el covid para endeudar a Colombia, crédito del FMI, subsidio a la gasolina, transferencias a los dueños privados de las EPS, de tal manera que ahí sí se disparó hasta el 61 % del valor que toda la economía, el acumulado de la deuda colombiana». Y agregó: «Crear el subsidio a la gasolina, en mi opinión inconstitucional, porque no puede haber subsidio sino para los grupos vulnerables».

«Nosotros solo nos endeudamos para pagar la deuda, tratando de aprovechar que las tasas de interés fueran más baratas y lo logramos en la deuda internacional de Colombia. Pagamos todo el FMI, USD 5.000 millones, reducimos el porcentaje de la deuda externa respecto al valor total de la economía colombiana, pero lo hicimos más difícil en la deuda interna, cuyos propietarios, los dueños de sus títulos de deuda, son los dueños de los bancos y no pudimos bajarla lo suficiente porque la Junta Directiva del Banco de la República la hizo crecer», puntualizó.

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Por su parte, aseguró que lo que propone el gobierno es «subir ahora al 66 % del valor total de la economía la deuda del país. Eso es lo que está en el presupuesto. Por eso rechaza al que ya habíamos presentado COP 575 billones y pone un nuevo presupuesto ya aprobado parcialmente por el Congreso en 635 billones». Por último el expresidente reiteró su teoría del fraude electoral, asegurando que las elecciones debieron inclinarse hacia el candidato del Pacto Histórico, algo que ya ha sido desmentido por diferentes órganos electorales a nivel nacional e internacional.

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Por Redacción Política

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Comentarios
  • Eduardo(7668)Hace 4 minutos
    No sabía que tuvimos a Nerón Navarrete, N.N., como presidente.
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