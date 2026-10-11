Oposición llama a movilización en las calles: así responde De la Espriella | La Mesa Redonda

La oposición liderada por el Pacto Histórico emprendió su primer llamado a las calles para el próximo 14 de octubre. Son varios los puntos expuestos por parte de los sectores que encabeza el expresidente Gustavo Petro, dentro de los que se incluye una férrea defensa al legado de su mandato. Sin embargo, el oficialismo también alista sus medidas de respuesta que ya se encuentran articuladas tan solo dos meses después de llegar al poder.

En efecto, desde la Casa de Nariño ya se trabajan medidas con las que se marcará la nueva directriz operacional para actos de manifestación en las calles. Los primero están expuestos en las adiciones que desde el Ministerio del Interior se realizarán al decreto 003 de 2021 con el que se regula la protesta y que tendrá una serie de componentes extra. En ellos se habla de una mayor participación de la Fuerza Pública y el acompañamiento constante de la Policía Nacional en estos actos.

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Pero además de ello, el denominado estatuto antiterrorista también es otro componente que puede entenderse como una respuesta del jefe de Estado a las primeras manifestaciones de la oposición luego de 60 días en el cargo y que cuentan con una fuerte carga electoral. Ambos sectores apuntan a los comicios de 2027 en el que se elegirán alcaldes y gobernadores y que, por lo general, suelen servir como primer medidor para la jefatura de Estado en su periodo. Este panorama, la división de los sindicatos y las medidas a adoptar en los próximos meses fueron materia de análisis de La Mesa Redonda de El Espectador.

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