Este jueves 19 de noviembre fue la segunda cita de la izquierda liderada por Gustavo Petro para oponerse al gobierno de Abelardo de la Espriella. Aunque la bandera principal fue el componente tributario de la ley de ajuste fiscal, el anuncio de no gravar la canasta familiar obligó a cambiar el enfoque de las marchas y desde esta orilla política ya empiezan a mover su narrativa para impulsar sus candidaturas para las elecciones de 2027. Así se orquestaron los manifestantes por la capital colombiana en medio de una marcha pacífica que terminó…

Este jueves 19 de noviembre fue la segunda cita de la izquierda liderada por Gustavo Petro para oponerse al gobierno de Abelardo de la Espriella. Aunque la bandera principal fue el componente tributario de la ley de ajuste fiscal, el anuncio de no gravar la canasta familiar obligó a cambiar el enfoque de las marchas y desde esta orilla política ya empiezan a mover su narrativa para impulsar sus candidaturas para las elecciones de 2027. Así se orquestaron los manifestantes por la capital colombiana en medio de una marcha pacífica que terminó en disturbios en varios puntos de la ciudad.

Entre la manifestación del 14 de octubre y la de este 19 de noviembre, no solo han pasado 36 días. Del lado del Gobierno se planteó una reforma tributaria que fue el motor de la izquierda para llamar a las calles; aunque desde esa oposición enfrentan uno de sus mayores dilemas internos por las polémicas del expresidente Gustavo Petro por la presunta entrega de contratos a cambio de favores de índole sexual y cuestionamientos por los títulos falsos de una de sus congresistas.

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A pesar de esto, se movieron en las calles con el fin de mostrar su mensaje en contra de De la Espriella en sus primeros tres meses de mandato e iniciaron sus coqueteos con sus votantes al mostrar las figuras que aparecerán en los tarjetones de octubre de 2027.

Para consolidar su ruta, volvieron al Parque Nacional de Bogotá, el punto de encuentro de la mayoría de los manifestantes que buscaban mostrar su inconformismo con la gestión del presidente. Los primeros en llegar fueron los sindicatos con sus banderas referentes a sus logos; les siguieron los estudiantes con sus pancartas con mensajes en contra de De la Espriella y los últimos en unirse fueron los políticos, que se unieron en ocasiones desde la Torre Colpatria.

Mientras la movilización avanzaba en Bogotá con congresistas como Iván Cepeda y Carolina Corcho o figuras que rodean el partido, entre las que estaban María José Pizarro o Carlos Carrillo —dos nombres que pintan como candidatos en la consulta para la Alcaldía de Bogotá—. Y desde Cali, su líder Gustavo Petro lideraba la manifestación para canalizar su poderío en el suroccidente de cara a las territoriales del próximo año.

Desde el Parque Obrero en la capital vallecaucana, el exmandatario redobló sus críticas sobre el proceso electoral y puso en duda las garantías para las regionales de 2027. Su discurso llega luego de que el Consejo de Estado ordenó a Petro que debía borrar sus trinos sobre el supuesto fraude del que nunca tuvo pruebas de fondo que lo llevaron a incluso emprender una campaña de desprestigio contra el registrador, Hernán Penagos.

A pesar de esto, Petro envió un mensaje que fue tomado como “golpista” por sectores de la derecha, entre ellos los congresistas Daniel Briceño, Julio César Triana y Andrés Forero, pues el expresidente aseguró desde Cali que “no se trata de esperar al 2027 o al 2030. La movilización tiene que ser ya permanente y cada vez más amplia; es la manifestación popular masiva la que lleva a cambiar el gobierno actual ilegítimo. Quizá no hay que esperar el voto; lo que hay que hacer es actuar en las calles y de inmediato”.

Horas antes de este discurso y en medio de las manifestaciones, De la Espriella aterrizó en la capital vallecaucana y ordenó la intervención inmediata de la Fuerza Pública tras un bloqueo en la vía Panamericana. “Los responsables del desastre que heredamos son los mismos que hoy pretenden generar caos”, advirtió el presidente De la Espriella, quien advirtió que no soportará el “terrorismo urbano”.

Para el presidente, las razones de estas manifestaciones provienen de la administración anterior; el pasado miércoles aseguró que sus contradictores “ahora quieren marchar por los problemas que ellos mismos generaron”.

Frente a estos comentarios, durante la manifestación el senador Cepeda le dijo a El Espectador: “Él (De la Espriella) viene a robar, a acabar con los derechos de la gente. Nosotros sacamos a 4 millones de personas de la pobreza; este Gobierno quiere llevarlas de nuevo. Y ante una política semejante, pues hay acusaciones tan infundadas como esa”. También señaló que el Gobierno no ha querido dialogar con la oposición ni los sectores sociales frente a su ley de ajuste fiscal, sino que “ha ofrecido acabar con las empresas públicas”.

Aunque las manifestaciones transcurrieron en su mayoría de forma pacífica, terminaron en disturbios en varios puntos del país, entre ellos Popayán, Cali, Barranquilla, Tunja y Bogotá. En la capital, varios puntos de concentración se convirtieron en confrontaciones con el ESMAD, especialmente la carrera séptima y la Universidad Nacional, donde los choques llevaron a cierres en las vías y gases lacrimógenos que no se respiraban en el sector con esa intensidad desde hace años.

Aunque los disturbios en medio de manifestaciones no son nuevos en las marchas que han ocurrido en este Gobierno. El uso de las tanquetas y gases lacrimógenos por parte del ESMAD ya se había utilizado en las manifestaciones frente al Museo Nacional del 19 de octubre por los cambios ordenados por De la Espriella.

Y a pesar de que desde la izquierda reconocen que De la Espriella ya no incluirá IVA a la canasta básica en su ley de ajuste fiscal, muestran preocupaciones por otras propuestas como gravar al internet en estratos 1, 2 y 3; las prestaciones en salud y la extensión de la renta a trabajadores. La representante María del Mar Pizarro, quien hace parte de la comisión tercera, señaló que le preocupan los impuestos a los computadores y el software. “Nosotros siempre propusimos una reforma tributaria progresiva, que no tocara a la clase media”, aseguró.

El exministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró en diálogo con este diario que el proyecto de ley de rescate fiscal mantiene “la amenaza de un genocidio laboral, porque el recorte de la mitad de los contratistas del país, que puede sonar popular, significa dejar sin empleo a 500.000 trabajadores”.

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También les preocupa que no se conocen los programas sociales que serían recortados o la reubicación de los trabajadores que saldrían del Estado. Para Sanguino también es clave “el desmote de los decretos que dejamos para reglamentar la reforma laboral, en una especie de derogatón; quieren dilatar el inicio de la reforma pensional y arranca la discusión del salario mínimo para desmantelar el salario vital”.

En las calles no solo se hablaba de la oposición a las acciones de De la Espriella; entre los militantes del Pacto Histórico se calientan los motores para el congreso fundacional del partido que será en marzo de 2027. Por ello, desde ya empiezan a organizarse varios sectores en busca de tener mayor representatividad en esos espacios.

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Y algunas de estas figuras que no cuentan con un cargo oficial aprovecharon estas manifestaciones para mostrarse en busca de estar en el imaginario colectivo de sus votantes para las consultas internas que los podrían catapultar como candidatos a alcaldías, concejos o gobernaciones en todo el país.

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