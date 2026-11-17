Un juez ambulante con función de control de garantías de Antioquia compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se examine la conducta del presidente Abelardo de la Espriella, por el trato dado a los capturados alias “Primo Gay”, Henry Sneyder Herrón Serna y alias “Pata de Palo”, quienes pertenecerían al Clan del Golfo. Esto llevó al ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, a cuestionar la decisión del juez sobre investigar al jefe de Estado y su accionar en varias de las últimas capturas…

Un juez ambulante con función de control de garantías de Antioquia compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se examine la conducta del presidente Abelardo de la Espriella, por el trato dado a los capturados alias “Primo Gay”, Henry Sneyder Herrón Serna y alias “Pata de Palo”, quienes pertenecerían al Clan del Golfo. Esto llevó al ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, a cuestionar la decisión del juez sobre investigar al jefe de Estado y su accionar en varias de las últimas capturas que ha adelantado junto a las fuerzas militares.

“El mundo al revés. Quieren que se investigue al Presidente afirmando que desconoció la presunción de inocencia de Primo Gay, un asesino que ha pasado por las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Una auténtica joya. ¡Absurdo! Ahora, el que viola ley es quien le cumple al país”, recusó el jefe de la cartera del Interior desde las redes sociales de ese ministerio.

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¿Cómo debe llamar el Presidente al terrorista alias Primo Gay, para no ofenderlos? ¿Respetado ciudadano, excelencia, su señoría? ¡No! A un responsable de barbarie hay que llamarlo por lo que es. ¡Basta ya en Colombia de consentir a los criminales! Repudio social es lo que merecen — MinInterior Colombia (@MinInterior) November 17, 2026

De acuerdo con información de Caracol Radio, el juez de Antioquia estuvo a punto de declarar ilegales las capturas de alias “Primo Gay” y de Herrón Serna por el careo que protagonizó el mandatario con los detenidos, el cual fue difundido en video. Finalmente, las capturas fueron declaradas legales y se espera que avancen las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento. El juez también solicitó a la Procuraduría General de la Nación que determine si los servidores públicos que participaron o permitieron la exhibición de los detenidos ante los medios incurrieron en faltas disciplinarias.

Frente a esto, Ordóñez señaló que “a un responsable de barbarie hay que llamarlo por lo que es ¡Basta ya en Colombia de consentir a los criminales! Repudio social es lo que merecen. Acostumbrados a justificar criminales, les preocupa ahora que el Presidente caree en nombre de la sociedad a los terroristas y asesinos”. A su vez, aseguró que en esta administración, los criminales tendrán que “vivir preocupados, porque el Gobierno los seguirá llamando como lo que son”.

¡A ESTOS MISERABLES BANDIDOS SE LES ACABÓ LA IMPUNIDAD! ¡EL TIGRE LOS CAZÓ Y AHORA TENDRÁN QUE RESPONDER ANTE LA JUSTICIA!



Más de dos décadas sembrando terror, asesinando policías y soldados, desplazando familias, extorsionando comerciantes y financiando sus estructuras… pic.twitter.com/Pw6DyWx2pA — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 15, 2026

Durante la captura de “Primo Gay”, el presidente de la Espriella careó al jefe criminal y le dijo: “Esta porquería es ‘Primo Gay’, 13 policías asesinados que estaban erradicando en un helicóptero; este fue el bandido que los mató […] miserable asesino, despreciable […] miren cómo está de asustado, ni siquiera da la cara”. El mismo 14 de noviembre fue capturado en zona rural de Montería (Córdoba) alias “Pata de Palo”, señalado como segundo jefe de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. El presidente también se dirigió a él. El detenido le dijo: “Los presidentes no dan órdenes de captura”, y De la Espriella respondió: “Un presidente no dicta órdenes de captura. Yo lo que dije es que había que capturarte porque tú eres un bandido, y aquí estás por eso”.

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Los careos del presidente con capturados no son un hecho aislado. “Tú lo que eres es un bandido (…) un asesino, miserable”. “Así es que se doma a un bandido”. “Vas a ver lo duro que muerde el tigre”. “Lo vamos a mandar a una cárcel de máxima seguridad. La más dura que haya”. Son frases del mandatario durante operativos policiales que ha ordenado en Bogotá, Medellín, Cúcuta y Barranquilla

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