El mandatario ratificó que se están realizando las gestiones necesarias para lograr la libertad, sanas y salvas, de las dos mujeres.

El presidente Abelardo de la Espriella se volvió a pronunciar este lunes sobre el secuestro de Nancy Yaneth Gómez Sánchez, actual gestora social de Uribia, La Guajira, y esposa del alcalde de ese municipio, Jaime Luis Buitrago García. El jefe de Estado habló con este último y con Bernardo Pantoja, padre de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, quien también está secuestrada.

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De la Espriella se pronunció por secuestro de Nancy Gómez y María Camila Pantoja: esto dijo

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“No vamos a escatimar esfuerzos para conseguir su libertad. Mi solidaridad con sus familias. No están solas en este dolor y en esta lucha”, enfatizó el jefe de Estado en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El diálogo con las familias a nivel institucional se mantendrá, con el fin de que tengan información directa de los avances de estos procesos.

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“Seguimos desplegando y ampliando todas las capacidades del Estado, explorando todas las alternativas posibles para lograr que tanto Nancy Yaneth Gómez Sánchez, esposa del alcalde, como nuestra subteniente María Camila Pantoja regresen sanas y salvas al seno de sus hogares”, precisó De la Espriella.

Gómez Sánchez fue secuestrada el pasado 11 de noviembre cuando hombres armados la interceptaron mientras salía de un gimnasio, a las 6:10 a. m., en el barrio Fonseca Siosi del municipio guajiro. El Gobierno, a través de la Cancillería de Omar Bula, también comenzó gestiones con Venezuela ante la posibilidad de que las movieran hacia ese territorio. Por eso, se establecieron mecanismos de intercambio de información que facilite la búsqueda.

Hablé nuevamente con el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, y con el coronel (r) Bernardo Pantoja, padre de nuestra subteniente María Camila Pantoja Hernández.



Seguimos desplegando y ampliando todas las capacidades del Estado, explorando todas las alternativas… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 16, 2026

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