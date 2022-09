Jefe de campaña presidencial de R. Hernández explica por qué renuncia al partido

Óscar Jahir Hernández impulsó la campaña presidencial del hoy senador Rodolfo Hernández. Foto: Twitter y Liliana Rinc

Después de trabajar con el ingeniero y exalcalde de Bucaramanga desde el 2019, el abogado Óscar Jahir Hernández anunció su apartamiento de este partido mediante un comunicado, en el que también explica que todavía mantiene una buena relación con Rodolfo Hernández.

“Con un profundo agradecimiento por el Ingeniero Rodolfo Hernández, me permito informarles la decisión personal que he tomado el día de hoy con el fin de poder ayudar a quienes todavía creen que se puede seguir luchando por un país diferente al que tenemos hoy”, compartió el abogado.

De acuerdo con W Radio, Óscar Jahir Hernández aseguró que no hay buena comunicación dentro del partido, y que aunque Rodolfo Hernández sabe comunicarse muy bien con la gente, es una de las fallas más grandes de puertas para adentro.

“La política debe hacerse con las personas, y la forma de dirigir el partido no va de la mano con las expectativas que yo tengo. Es decir, hay una parte gerencial con la que se va a manejar el partido y yo no sirvo para eso, yo estoy para estar con la gente, escuchar sus anhelos, encerrarme en la oficina no es lo mío. Rodolfo se destaca como un excelente comunicador, él sabe cómo es, pero se ha apartado de las decisiones directivas al interior del partido y ha dejado las decisiones en manos de personas que reconocen que no son políticas; y no saben de política y el peor error es que no saben comunicar. No hay relación con la gente”.

En su comunicado, Hernández compartió cuáles son sus pasos a seguir tras haberse retirado de este partido. “A partir de hoy me dedicaré a entregarle mis esfuerzos a las personas que conocí por todo el país, ayudándolos a convertir en realidad sus proyectos políticos, a sabiendas del esfuerzo físico e intelectual que me espera en el camino. No podría devolverles menos que eso cuando siguen creyendo junto a mí en un país distinto al que hoy tenemos”, manifestó Hernández.

El exdirector político insinuó que todavía hay mucho por hacer para continuar realizando política en este movimiento. “La campaña fue fuerte, Rodolfo es un hombre sano, eso pudo haber pasado una factura, debe estar cansado en lo moral porque estaba a punto de ser el presidente del país. Sus ocupaciones de viajes a Bucaramanga, en el senado, quizá eso no le está permitiendo que se concentre en la estructuración del partido y ha dejado eso en otras personas. Colombia le está haciendo un llamado para que enfrente esta situación y saque fuerzas; la gente lo quiere escuchar a él, él tiene que volver a tomar las riendas de este barco”, mencionó Hernández a W Radio.

Sin embargo, esta no es la primera salida de representantes a la Liga de Gobernantes Anticorrupción. La semana pasada fueron sacados del partido la Representante a la Cámara Erika Sánchez y el Congresista Juan Manuel Cortés.

