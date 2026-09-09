Pacto Histórico inició su reorganización: alertan que «no es plenamente democrático»

Quien viene dando la línea política sobre cómo moverse ante el Gobierno de Abelardo de la Espriella y para encarar las elecciones regionales de 2027, es el expresidente Gustavo Petro. Lo que busca es que los más de 4,4 millones de votos que se lograron para el Senado, y los 12,6…

Con el fin de reorganizar el partido de oposición con mayor representatividad en el Congreso, el cual cuenta con 26 senadores y 43 representantes, los principales líderes de la izquierda comenzaron a darle una nueva forma a la estructura interna del Pacto Histórico.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Quien viene dando la línea política sobre cómo moverse ante el Gobierno de Abelardo de la Espriella y para encarar las elecciones regionales de 2027, es el expresidente Gustavo Petro. Lo que busca es que los más de 4,4 millones de votos que se lograron para el Senado, y los 12,6 millones que se sumaron en la segunda vuelta presidencial, pavimenten un camino que permita el retorno al poder.

Publicidad

Más información: Senado cita moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán: ¿hay votos para sacarlo?

Es por eso que el senador Iván Cepeda, quien fue el candidato que perdió en segunda vuelta contra De la Espriella, también está recorriendo varios territorios; el objetivo es consolidar una colectividad que tenga un juego duro en urnas.

“Abrimos nuestra gran campaña nacional de afiliación. Queremos un Pacto más grande, democrático, plural y profundamente arraigado en los territorios y sectores sociales, construido por su militancia y por la gente”, dijo el representante Gabriel Becerra, quien agregó que “el Pacto es de todas y todos, y vamos a hacerlo más grande”.

Consulte aquí: De la Espriella y Rubio fijaron las bases de una nueva era en la relación bilateral

Sin embargo, otras fuerzas internas que buscan espacios están alertando sobre una posible falta de democracia. En efecto, la senadora Carolina Corcho advirtió que el Pacto debería atener procesos más abiertos.

“El proceso interno del Pacto aún no es plenamente democrático. Nos enfrentamos a diario a decisiones cerradas. Pero la democracia se construye paso a paso: es una forma de ser, unos procedimientos y una cultura que apenas estamos forjando. Y eso no será posible sin las diferencias y el pluralismo. Por eso existen las tendencias: para ejercer esas diferencias con propuestas, ideas y prácticas que consoliden el Pacto desde adentro”, enfatizó Corcho.

Otros hechos: Gobierno De la Espriella aclara decisión sobre derogatoria de decreto para porte de armas

Estas diferencias internas son leídas por todas las fuerzas de izquierda como “naturales” en un proceso de reestructuración partidista como en el que entró el Pacto, pero tiene episodios que las han acrecentado. El más reciente se vivió hace dos semanas cuando los cinco representantes del Pacto Histórico que hacen parte de la Comisión de Acusación votaron a favor de que los expedientes del expresidente Álvaro Uribe que estaban en la Fiscalía pasaran a esta célula legislativa. Corcho, Cepeda, Petro y otros rechazaron ese paso, pero diversas fuentes aseguran que la izquierda sí estaba enterada de ese paso.

El Pacto Histórico lanzó su campaña de afiliación. Y nuestra Tendencia ¡Ni un paso atrás! también abrió su aplicativo. Son dos procesos distintos, pero el propósito es uno solo: organizarnos para fortalecer el partido y la democracia desde las bases.



El proceso interno del Pacto… pic.twitter.com/ln3Xu9ZWPQ — Carolina Corcho (@carolinacorcho) September 9, 2026

¡Llegó la hora de afiliarse al Pacto Histórico (@PactoCol) ! 🇨🇴✊🏽



Abrimos nuestra gran Campaña Nacional de Afiliación. Queremos un Pacto más grande, democrático, plural y profundamente arraigado en los territorios y sectores sociales, construido por su militancia y por la gente.… — Gabriel Becerra – Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) September 8, 2026

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.