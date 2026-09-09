Senado cita moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán: ¿hay votos para sacarlo?

Tan solo un mes después de su llegada al poder el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tendrá que sortear su primer debate de moción de censura en el Congreso. Se trata de una iniciativa que busca remover de su cargo al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán y que se sustenta por el viaje que realizó a Santa Marta en medio de la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto. Aunque Beltrán ya respondió a varios cuestionamientos similares en la Comisión Séptima del Senado, el pleno de esa corporación le citó este miércoles.

Así lo determinó el presidente del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático), quien anunció el llamado del ministro para la sesión de este 9 de septiembre. La solicitud fue presentada por varios sectores políticos de independencia y oposición, esto luego del controvertido viaje de Beltrán que duró tres días en la capital de Magdalena. Según dijo el ministro en su momento, estaba compartiendo tiempo con sus hijos.

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En sus respuestas entregadas en debates de control político el exalcalde de Bucaramanga aseguró que no presentó ninguna solicitud para ausentarse de su cargo durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto y que durante esos días, en los que todavía se buscaban desaparecidos y seguía en aumento el número de muertos por el terremoto había ejercido sus funciones como ministro desde Santa Marta. “La ubicación desde la cuál se ejerzan las funciones [durante una emergencia nacional] no constituye, por sí misma, un criterio suficiente para garantizar su cumplimiento”, señaló en un de sus respuestas al Congreso.

Sin embargo, cuando se le preguntó cuáles habían sido las tareas desarrolladas como ministro en medio de la crisis humanitaria durante esos días, Beltrán aseguró que se dio una única reunión luego del fin de semana el lunes 17 de agosto. El ministro remarcó que esa reunión se dio “con los viceministros para evaluar resultados de actividades realizadas en la semana anterior y preparar la Mesa Técnica a realizarse en la tarde del día siguiente”. El ministro estuvo en Santa Marta desde el sábado 15 de agosto a las 11:00 a.m. hasta el lunes 17 de agosto a las 4:00 p.m.

Construir viviendas es tan importante como sostener hogares, desde el amor, el ejemplo y el respeto.



Soy ministro de Vivienda, pero también soy un padre de familia presente, comprometido y sensible ante lo que está pasando en nuestro país.



Comparto y entiendo la preocupación… pic.twitter.com/8AAl9V8KlP — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) August 17, 2026

Además, en su última comparecencia ante la Comisión Séptima del Senado resaltó que sus labores han estado dedicadas a la comunidad y ha buscado en todo momento solventar las necesidades de quienes resultaron afectados por este terremoto. «Disculpas a las familias que se sintieron vulneradas por las imágenes que fueron publicadas cuando visité a mi familia. Corazón no me falta. Yo no aparecí hoy sentado. Llevo 25 años haciendo una labor social que no empezó en la política y mi título de pastor habla de vocación que desde mis 18 años me dediqué a sacar gente de las drogas», señaló Beltrán.

Ese debate convocado el pasado 2 de septiembre dejó algunas respuestas sobre el avance de la reconstrucción, pero no fue suficiente y ahora Beltrán será el primer ministro de la administración De la Espriella, tan solo un mes después de asumir en el cargo, en poner en estar en el ojo del Congreso.

¿Cómo funciona la moción de censura?

La moción de censura es uno de los mecanismos de procedimiento que garantiza el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos en el Estado. El mecanismo debe ser presentado por una mayoría del Congreso y una vez convocado se desarrolla en dos fases. La primera es el debate, en el que tanto los citantes como el ministro citado exponen sus respectivos argumentos.

El segundo paso es la votación. Una semana después del debate, el presidente de Senado o Cámara tiene la obligación de realizar un nuevo llamado para que el pleno de la corporación vote de manera favorable o negativa esta moción de censura. Se requiere una mayoría simple, es decir, la mitad más uno, para que se pueda aprobar la remoción del cargo del funcionario. Sin embargo, desde la implementación de esta herramienta en la Constitución de 1991 ninguna moción de censura ha prosperado. Se han presentado cerca de 40 propuestas en los diferentes gobiernos, pero todas se ha hundido en su mayoría por falta de votos o por la renuncia del funcionario citado.

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Y en el caso de Beltrán, los votos tampoco parecen claros. Aunque es el Pacto Histórico la bancada mayoritaria con 26 congresistas en sus filas, la remoción del cargo del ministro de Vivienda no parece claro. El gobierno de Abelardo de la Espriella tiene a su favor las mayorías con las bancadas del Centro Democrático (17), el Partido Liberal (13), Partido Conservador (10), La U (8), Cambio Radical (7) y Salvación Nacional (4).

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