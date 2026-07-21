Pacto Histórico analiza sus caminos para retornar a la oposición con De la Espriella

El Pacto Histórico en la instalación del nuevo Congreso. Su bancada es la más grande de este Legislativo. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El Pacto Histórico está en pleno análisis para el panorama que le espera con su retorno a la oposición. La bancada de 69 congresistas es la más grande de este Congreso, pero es la única que se ha declarado como opositora frente al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y ha dicho que se concentrará en el control político del Ejecutivo de turno.

“Vamos a presentar iniciativas para defender el legado de reformas sociales y avanzar en ellas”, le dijo a El Espectador el senador Iván Cepeda, quien liderará la bancada tras haber consolidado la mayor segunda votación en las elecciones presidenciales.

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Eso pasa por varias aristas. Primero, la radicación de varios proyectos que busca impulsar el actual Ejecutivo y que se enfrentan a un panorama poco favorable. Segundo, la insistencia en la “desobediencia civil pacífica” que presentó Cepeda frente al gobierno de De la Espriella. Tercero, la persistencia en los procesos judiciales que buscan la nulidad de la elección del presidente electo.

Precisamente, este martes, la bancada acompañó la presentación de varias iniciativas que vinieron desde la Casa de Nariño, que no son de poca monta. Entre ellas están una ley contra el fracking, una reforma tributaria, la ley ordinaria de la jurisdicción agraria y una reforma a la salud. Todos proyectos que no prosperaron en los cuatro años anteriores y que ahora, en todo caso, no tienen mayor apoyo.

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¿La razón? A la fecha, solo el partido que lidera el presidente Gustavo Petro se ha declarado como opositor frente a la administración entrante, que ya cuenta con el respaldo de Centro Democrático, la segunda bancada más grande del actual Legislativo, Cambio Radical y Salvación Nacional. Al oficialismo también está proyecto que aterricen los liberales, los conservadores y el Partido de la U. Los verdes, por su lado, están en pleno análisis de si se van a la oposición o si se declaran independentes.

Por ello es que el Pacto también ha dicho que se concentrará en hacer control político. Aunque sus números podrán ser decisivos en algunas votaciones, sobre todo en las comisiones, en las plenarias el gobierno entrante podrá conseguir las mayorías si esa predicción se cumple. Eso tiene otro añadido: que el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, ha dicho que no presentarán muchos proyectos y, por el contrario, desde ese gabinete se ha insistido en que los decretos tomarán mayor relevancia.

Eso tuvo una primera muestra en la elección del presidente del Congreso. Además de los congresistas de los tradicionales que no siguieron la línea de esos partidos, la izquierda sumó a toda su bancada del lado de Honorio Henríquez (Centro Democrático) y fue decisiva para que lograra inclinar la balanza a su favor frente a Alfredo Deluque (Partido de la U).

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Aunque sobre esa votación se han dirigido críticas tanto al Pacto como al partido uribista, de los dos lados se ha insistido en que se trató de una votación “pragmática” y no implicaba en la “renuncia de sus principios”. Más allá de eso, desde el inicio plantearon que votarían por el candidato que diera “garantías para la oposición”.

Ahora, también comenzarán a ser oposición y tendrán, después del 7 de agosto, al presidente Petro como principal líder. El mandatario aceptó la invitación de Cepeda para liderar el partido, cuyo congreso está previsto para que ocurra entre agosto y septiembre. Eso sí, el jefe de Estado dejó claro que asumirá ese liderazgo después de unas “vacaciones” que tomará tras dejar la Presidencia.

Por el momento, Petro ha dado la orden a todos sus ministros de que “se trabaja hasta el 6 de agosto” y por ello también habría cancelado su último viaje a Estados Unidos. Este martes, en una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, aseguró: “Decretamos y hacemos actos de gobierno hasta el final”.

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