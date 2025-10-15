Estas son las últimas decisiones que han tocado la consulta del Pacto Histórico

Protestas de militantes del Pacto Histórico frente al CNE Foto: El Espectador - José Vargas

Varias decisiones han tocado al Pacto Histórico en las últimas horas. Además de una en el Consejo Nacional Electoral (CNE) que frenó el uso del logo del movimiento en el tarjetón de la consulta —y dejó abierta la puerta sobre la decisión de la reimpresión— se sumó otra que tomó la sala plena este miércoles. ¿El centro del debate? La llegada de Colombia Humana y Progresistas al partido unitario.

Con siete votos en contra y dos a favor, el órgano electoral volvió a negar el aterrizaje de esos dos movimientos a la colectividad. Así, decidió sobre los recursos presentados para tratar de que el CNE le diera el guiño a la agrupación política para sumar a todos los partidos que inicialmente presentaron la voluntad de la unidad.

Y se espera que las discusiones alrededor del Pacto Histórico continúen. Está pendiente todavía que se decida sobre el uso del logo para la consulta del Congreso y se espera que sea citada una sala plena extraordinaria. Por el momento, lo cierto es que esa decisión tomada el martes sobre los tarjetones ya generó un primer golpe: el exalcalde de Medellín Daniel Quintero se bajó del bus de aspirantes que se iban a medir en la consulta, por lo que quedan solo el senador Iván Cepeda y la exministra Carolina Corcho.

¿Qué ha dicho el presidente Gustavo Petro?

No han sido pocas las veces en las que el mandatario se ha referido a la consulta con la que el progresismo busca una segunda victoria para la Casa de Nariño. A través de su cuenta de X, aseguró que votará el 26 de octubre y agregó que “les dio histeria” al ver la “popularidad del gobierno”.

“Yo soy de Colombia Humana, partido que fundé. Segunda fuerza electoral de Colombia en el año 2018 y no le dieron personería jurídica sino hasta el año 2022. Ahora toda Colombia Humana al decidir entrar al Pacto Histórico por mi solicitud, me hago militante del Pacto. El Consejo Nacional Electoral otra vez le niega al presidente el derecho de ser miembro y fundar un partido político. Me violan mis principales derechos constitucionales y convencionales”, apuntó.

El jefe de Estado ha sido contundente en sus declaraciones y, en ocasiones pasadas, ha lanzado pullas contra el CNE. Precisamente, se espera que en las próximas semanas también haya una decisión sobre la campaña Petro en 2022, en la que podrían ser sancionadas figuras como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fungió como gerente de esa organización.

¿Qué dicen los documentos del Pacto sobre la consulta?

A través de un comunicado, el Pacto Histórico informó que se mantendrá el mecanismo de llamado a las urnas, con el acompañamiento de la Registraduría. En él, se señaló que se solicitará a la Procuraduría “la instalación urgente de una mesa de garantías electorales” y se requerirá a los órganos electorales “la certificación formal de [su] acuerdo de consulta y sus efectos jurídicos, dejando claro el carácter partidista de la consulta y su objeto de cara a la participación en el Frente Amplio”.

“La renuncia individual del precandidato Daniel Quintero no altera nuestra determinación: concurriremos a la consulta con las dos precandidaturas que han manifestado públicamente su decisión de permanecer en la contienda electoral”, se lee en el texto.

El @PactoCol informa que mantendrá la consulta presidencial y las consultas al Congreso el 26 de octubre de 2025, con acompañamiento de la @Registraduria.

Invitamos a la ciudadanía a participar y fortalecer la democracia.#ElPuebloManda pic.twitter.com/Xiidq0P1eT — Gabriel Becerra - 4️⃣3️⃣ Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) October 15, 2025

El documento al que se refieren es un acuerdo de voluntades firmado por los representantes legales de la Unión Patriótica (el representante Gabriel Becerra), el Partido Comunista (Jaime Caicedo) y el Polo Democrático (el senador Carlos Alberto Benavides) sobre su participación. En él, se establece que se hará “una consulta partidista” en la que se escogerá una precandidatura “para que participe en una consulta interpartidista que elija una candidatura única en coalición”.

Lea aquí el documento completo:

