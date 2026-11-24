La bancada del Pacto Histórico sostuvo este lunes una extensa reunión para analizar las denuncias por los supuestos diplomas falsos que habrían presentado varios de sus congresistas a diferentes instancias del Estado. El caso más notorio es el de la representante por Antioquia, Luz Verónica Estrada, quien se encuentra en el ojo del huracán por revelaciones de sus soportes académicos y la presunta falsificación de todos ellos y que tocan instituciones como la Universidad Nacional de Colombia o la Universidad de Antioquia.

Esta situación ha dejado una tensa división en el partido, pues varias figuras del petrismo ya han pedido la enuncia de Estrada a su curul en la Cámara. Por ello, desde la colectividad se convocó a una reunión extraordinaria de la Comisión de Ética del Partido en la que se evaluó el proceder de la colectividad que lidera Gustavo Petro y las posibles sanciones a las que se podrían exponer otros integrantes de la colectividad que incurriesen en faltas similares.

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Bajo ese panorama fue que desde este lunes quedó instalada la Comisión Nacional de Ética. Allí, según se comunicó, se "avocará el caso de la representante Luz Verónica Estrada con pleno respeto al debido proceso y la presunción de inocencia". El caso, que sigue bajo el escrutinio público, ha llevado a pedir desde varios sectores la validación de los títulos reportados por congresistas de este partido e incluso de otras bancadas.

Previo a la cita del Comité de Ética, el Pacto sí fue claro en la postura sobre conductas irregulares al interior de su colectividad: "Si se comprueba que algún integrante de nuestra bancada falsificó un diploma o documento académico, deberá asumir las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley colombiana. No amparamos ninguna conducta que atente contra la fe pública". En ese mismo comunicado también se dejó la salvedad que para el ejercicio de los congresistas no se requiere un título universitario, pues en la Constitución se contemplan condiciones básicas como la nacionalidad colombiana y un mínimo de edad para Cámara (25 años) y el Senado (30 años).

Frente a los hechos recientes que involucran a congresistas de nuestra bancada por la presunta falsificación de documentos académicos, el Pacto Histórico se permite informar a la opinión pública:



1. Aclaración legal: De conformidad con el artículo 172 de la Constitución Política… — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) November 23, 2026

Paralelamente la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación ordenó este 23 de noviembre la suspensión provisional de la representante Luz Verónica Estrada Holguín. La decisión se tomó luego de que, el pasado 19 de noviembre, la Procuraduría abriera una investigación disciplinaria contra la congresista. El proceso comenzó después de que se hizo pública una carta fechada el 23 de octubre de 2025, en la que la Universidad Nacional desmintió la existencia del título que la representante habría presentado ante el Congreso. Estrada, además, trabajó en algunas dependencias públicas durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

Otras congresistas vinculadas

En medio de este escándalo de los diplomas falsos también han surgido versiones que señalan a las congresistas Claudia Teresa Romero, Deisy Johana Osorio y Andrea Vargas. Algunas de ellas, sin embargo, se han defendido de estas acusaciones. En efecto, Romero Nader hizo pública una denuncia en la que señala que las imágenes relacionadas a un diploma emitido por la Universidad Javeriana con su nombre y el título de Administradora de Empresas es falso.

Y es que la también representante fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por supuestamente falsificar su título. Sin embargo, Romero advirtió que "está circulando un diploma de la Universidad Javeriana que es falso. Junca cursé administración de empresas en esa universidad, ni he afirmado tener títulos de esa institución".

Comunicado Oficial 🚨 pic.twitter.com/LoVyxI90pU — Claudia Romero Nader (@ClauRomeroNader) November 23, 2026

Una situación similar pasó con la representante por Atlántico, Andrea Vargas, quien la acusan de falsificar un título de abogada de la Universidad del Atlántico. En su defensa aseguró: "Soy egresada, no graduada, de Derecho de la Universidad del Atlántico, (o EGRESADA – continuidad académica como lo determina el certificado de mi universidad), acá comparto captura de mi plataforma y responderemos las peticiones con el certificado". El último caso vincula a la senadora Deisy Osorio por un título en contaduría. Ella, sin embargo, no se ha pronunciado.

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