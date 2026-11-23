El Pacto Histórico continúa en sus debates internos de cara a la realización de su congreso fundacional, que se realizaría a mediados de marzo de 2027. La discusión interna tiene como punto principal las elección de los delegados que representarán a los militantes del partido de oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella en el evento fundacional donde se determinarán los estatutos del partidos y la ruta hacia las elecciones regionales de 2027.

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La discusión llegó a la esfera pública tras una publicación de la exprecandidata presidencial y senadora Carolina Corcho, quien se quejó de la posibilidad de funcionarios electos por voto popular tengan un "derecho adquirido" y lleguen a las delegaciones sin pasar por la votación de la militancia del movimiento que lidera le expresidente Gustavo Petro. "Consideramos que la delegaciones para este congreso fundacional todas deben estar elegidas de manera democrática"; señaló la exministra de Salud.

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Ser congresista no me da "derechos adquiridos" para controlar el movimiento.



​Nos oponemos al 20% de delegados sin elección popular en el Pacto Histórico.

¡Que decidan las bases!#NiUnPasoAtrás #CarolinaCorcho #PactoHistorico pic.twitter.com/JfLvoD4K8L — Carolina Corcho (@carolinacorcho) November 18, 2026

En su publicación, advierte que concejales, ediles y congresistas fueron elegidos para un cargo público particular, pero no para "asumir a partir de esa elección la dirección del partido". Según pudo confirmar El Espectador, el Pacto Histórico y su dirección nacional aún no define una metodología para la elección de sus delegados, proceso que tiene fecha para el próximo 14 de febrero de 2027, según los organismos internos del movimiento. En esa misma línea, este diario pudo confirmar que el señalamiento público no cayó bien dentro de parte de la bancada y la dirección nacional provisional, que prefieren "mantener las discusiones del partido al interior del movimiento".

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La discusión tiene de fondo un tema clave: quiénes van a asumir la dirección del partido de oposición más grande del país y cuáles reglas de juego le van a poner a esta colectividad. La discusión no es menor, pues el Pacto en este momento está asumiendo las críticas a su líder, el expresidente Petro, por un presunto caso de intercambio de contratos públicos por favores sexuales. Además, la reunión que desarrollarán este lunes llega en el marco de las presiones, incluso por parte de su propia militancia, por supuestas falsificaciones de títulos por parte de algunas de sus congresistas.

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