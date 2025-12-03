Choque entre Paloma Valencia e Iván Cepeda calentó debate sobre infiltraciones de “Calarcá”

Choque entre Paloma Valencia e Iván Cepeda, de este miércoles 3 de diciembre, marca una de las sesiones más polémicas del año. Foto: Archivo Particular

La jornada plenaria del Senado del 3 de diciembre de 2025 terminó convertida en uno de los episodios más tensos de la segunda mitad del año legislativo. Lo que inicialmente había sido citado como un espacio para discutir los presuntos vínculos entre funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y estructuras disidentes de las antiguas Farc derivó en un intercambio de descalificaciones personales que alteró el rumbo del debate. La confrontación se centró en dos figuras de peso dentro del Capitolio y que, además, figuran entre las aspiraciones presidenciales de 2026: la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, y el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Desde la apertura de la sesión, Valencia centró su intervención en cuestionar la política de Paz Total y criticó los supuestos acercamientos entre algunos miembros del Gobierno y alias Calarcá, uno de los líderes más visibles de las disidencias de las Farc. En ese contexto, arremetió contra el senador Cepeda, a quien acusó de rehuir los debates relacionados con esa política: “Este debate parece que le molesta al Pacto Histórico y al senador Iván Cepeda que se ausenta y desaparece cada vez que salimos a hablar del caos de la Paz Total”, afirmó.

Durante su intervención, Valencia insistió en que decisiones recientes del Gobierno habrían beneficiado a jefes de estructuras armadas. Con énfasis, aseguró: “Liberaron a Calarcá, todo gracias a la famosa resolución que convierte a los criminales en ‘gestores de Paz’”. También sostuvo que Cepeda habría respaldado puntos de negociación con el ELN que involucran a menores de edad: “los padres de familia le agradecen que haya firmado la utilización de jóvenes mayores de 15 años en el conflicto armado. Estos son los acuerdos que firma el candidato del Pacto Histórico con el ELN”.

El ambiente se tornó más áspero cuando la senadora afirmó haber conocido un plan para atentar contra su vida, atribuyendo la amenaza a grupos armados ilegales y mencionando directamente al congresista: “Me enteré que el plan para asesinarme no era de la junta del narcotráfico, sino de la Segunda Marquetalia y del ELN con el que negocia el senador Iván Cepeda”.

“Claro que me da miedo denunciar un senador que se abraza con la criminalidad, claro que me da miedo saber que está abrazado con la gente que matar a Miguel Uribe”, agregó la senadora.

A mí sí me da miedo denunciar la corrupción y a un senador que se ha abrazado con la criminalidad. Pero el miedo se vence. Y lo digo clarito: el Centro Democrático tendrá candidata mujer. pic.twitter.com/nPwgbaVFXR — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) December 3, 2025

Cuando llegó su turno, el senador Cepeda decidió devolver el debate a un terreno que históricamente ha polarizado a las bancadas: los expedientes judiciales relacionados con el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe. Con un tono firme, señaló: “Es un jefe paramilitar hoy por hoy el señor Santiago Uribe”, generando protestas inmediatas desde la oposición.

¿LOS APÓSTOLES ERAN 12 O 13? pic.twitter.com/BmXXRaoQLI — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) December 3, 2025

Las palabras provocaron una reacción airada por parte de Valencia, a lo que Cepeda le pidió que se calmara. Sin embargo, la frase que terminó marcando la jornada llegó acto seguido, cuando la senadora elevó el tono y exclamó: “No me vaya a mandar a matar. No me vaya a mandar a matar, senador Cepeda”.

Aunque la sesión había sido convocada para discutir asuntos relacionados con la Paz Total y los presuntos vínculos entre figuras del Gobierno Petro y estructuras armadas de Calarcá, la confrontación entre los dos congresistas terminó desplazando el foco inicial del debate. En medio de un Congreso ya polarizado, la escena dejó claro las disputas personales y las narrativas preelectorales que se están dando al interior de la agenda legislativa, incluso por encima de los temas propios de las sesiones ordinarias.

