“Hoy quisieran volvernos a los tiempos de Allende”: Petro a su llegada a Chile

Sobre las ocho de la mañana de este lunes, el presidente de Colombia aterrizó en Santiago de Chile, donde permanecerá todo el día para conmemorar los 50 años del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Aunque los periodistas que acompañan al primer mandatario fueron citados el domingo a la 1 de la tarde, finalmente el vuelo tomó rumbo más de 12 horas después, sobre las 2 de la madrugada.

En la capital de Chile, Gustavo Petro también se encontrará con sus homólogos: Andrés López Obrador, presidente de México; Luis Arce, de Bolivia; Luis Lacalle Pou, de Uruguay; y por supuesto, el presidente chileno Gabriel Boric. Este último los recibió en el pórtico O’Higgins del palacio de La Moneda. “Es una gran oportunidad para los chilenos de unirse detrás de un propósito tan noble y darle un necesario ejemplo al resto de América Latina y el mundo”, dijo Petro, minutos antes de ingresar a la sede presidencial.

“Hoy quisieran volvernos a los tiempos de Allende. Hoy quisieran, otra vez, bombardear esas ilusiones. Hoy quisieran, porque no aguantan la democracia, la pérdida de privilegios”, continuó el primer mandatario de Colombia.“Es hora de decir que eso que pasó hace 50 años en este mismo lugar no va a volver a pasar, que el camino de América Latina es irreversiblemente democrático, que los jóvenes de esta generación no se van a dejar quitar en su existencia la paz”.

Este lunes, Boric compartirá e invitará a que los líderes se suscriban al “Compromiso de Santiago”, una declaración en defensa de la democracia y los derechos humanos. Sobre estos principios, Petro afirmó que, 50 años después de la dictadura que sacó del poder a Salvador Allende, primer mandatario socialista elegido por voto popular en la región, “está en peligro la democracia, está en peligro el pacto democrático de las Américas”.

Petro también participará en el ‘acto ciudadano en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado’, en la Plaza de la Ciudadanía. Y estará presente en el baile de ‘Cueca Sola’, en recuerdo de los detenidos desaparecidos. En el espacio también habrá declamación de poesía y un discurso del presidente chileno. Este es el tercer encuentro entre los presidentes de Colombia y Chile. Ya se habían dado cita el 7 de agosto de 2022, para la posesión de Petro, y en enero de este año, cuando este último hizo una visita de Estado al país austral.

