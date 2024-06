Las Fuerzas Armadas tendrán a su cargo las obras públicas de la Misión Cauca: Petro

El presidente Gustavo Petro en el lanzamiento de Misión Cauca. Foto: Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro aterrizó en Popayán para el lanzamiento de Misión Cauca. En su intervención, habló sobre los recursos para la paz, la construcción de carreteras, las economías ilícitas y el acuerdo nacional que buscó el oficialismo para las reformas.

La Misión Cauca se trata de una estrategia para “avanzar en transformaciones territoriales para garantizar seguridad plena y desarrollo integral en la región”, con una “intervención coordinada entre el Estado, las comunidades, autoridades locales y el sector privado”. De manera específica, se concentrará en operativos militares y policiales contra grupos armados y economías ilícitas.

En los últimos meses, el suroccidente colombiano ha sido golpeado por la violencia tras el levantamiento de la mesa de negociación con las disidencias de “Iván Mordisco”. El mandatario aseguró que han tomado a la población del Cauca como “objeto de un crimen contra la humanidad”, lo que evita que el Estado “choque militarmente contra los del negocio, que siguen enriqueciéndose con la sangre del pueblo colombiano”. Además, propuso que las obras en zonas de conflicto, como la construcción de vías, estuvieran bajo la responsabilidad del Estado y a cargo de las Fuerzas Armadas.

“Yo tengo una propuesta: las obras públicas en zona, vamos a llamar las zonas de conflicto, que en realidad son zonas de economía ilícitas, tiene que hacerlas el Estado mismo. No se pueden contratar. Si no, eso se condena a no hacer nada. El Estado mismo, a través de sus instrumentos”, indicó. Y añadió que los recursos estarían bajo la supervisión del Ejército, porque “los militares cuidan más la plata que los políticos”.

El mandatario también explicó que han propuesto que en reuniones de asambleas subregionales en varias regiones del país, las comunidades se reúnan para apuntar a lo “estratégico”, es decir, las estrategias que llevarán a cambios en cada región, para que eso se “vuelva obligatorio para el Presupuesto Nacional”. Esto, de acuerdo con él, ayudaría a que los territorios se conviertan en prósperos y, de igual forma, a descentralizar el Estado.

“El departamento de obras públicas de Colombia y de trabajo social de Colombia, transitoriamente, mientras dure el conflicto, tiene que asumirlo las Fuerzas Militares del país”, precisó.

Petro se refirió brevemente a las iniciativas que presentó el Gobierno en el Congreso, algunas de las cuales no prosperaron. Entre ellas, la reforma a la salud, que se hundió en la Comisión Séptima del Senado, y la reforma a la Educación, que no fue agendada en la plenaria de la cámara alta y no pudo surtir el último debate que le quedaba en esta legislatura.

“Un profesor con hambre no da educación y un niño con hambre tampoco aprende, ni enseña y la educación se va al piso, como se fue al piso la salud de muchas regiones de Colombia. No hubo tal acuerdo nacional, pero me estoy es metiendo en otro tema y ese proyecto se hundió. Pero muestra cómo es la concepción que tenemos en el Estado, el Gobierno”, afirmó el presidente.

El jefe de Estado también habló sobre el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz (OCAD-Paz), que ha cuestionado en el pasado por ser un nido de corrupción, específicamente en el gobierno de Iván Duque. En este caso, afirmó que “el OCAD-Paz se volvió un ‘OCAD-Guerra’ a través de la corrupción” e indicó que el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, dará un informe sobre las investigaciones desarrolladas en el fondo la próxima semana.

