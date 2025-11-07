Nuevo pulso de Benedetti con congresistas por proyectos del Gobierno: “los voy a denunciar”

Ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: El Espectador - José Vargas

Una vez más, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se fue lanza en ristre en contra de varios de los senadores de la Comisión Séptima del Senado. En una publicación en su cuenta en X, los acusó de, supuestamente, dilatar de manera intencional la discusión de la reforma a la salud, que aún no es debatida en tercer debate en esa célula legislativa.

La clave de la discusión está en que la Comisión Séptima decidió que no debatiría la reforma a la salud sin que antes se discutiera, en las comisiones tercera y en la plenarias de Senado y Cámara, la ley de financiamiento radicada por el Gobierno Petro para fondear COP 30 billones del presupuesto de 2026.

“Dura es la ley, pero es la ley y la ley tenemos que cumplirla. Cuando nosotros nos posesionamos, juramos cumplir la Constitución y la ley y la Constitución y la ley nos dicen que no podemos aprobar ningún proyecto de ley que no tenga aval fiscal cuando genera el impacto”, explicó el presidente de la Comisión Séptima, Miguel Ángel Pinto, en declaraciones a medios de comunicación.

“Es evidente que los ochos de la Comisión Séptima del Senado están haciendo un bloqueo institucional con las vísceras. No les importa para nada la salud de los enfermos ni de las personas que se van a enfermar”, dijo Benedetti. Aunque no los mencionó de manera directa, se referiría a los senadores Miguel Ángel Pinto, Nadia Blel, Ana Paola Agudelo, Norma Hurtado, Esperanza Andrade, Beatriz Ríos, Berenice Bedoya y Honorio Henríquez, quienes antes se han opuesto a proyectos que han pasado por esa comisión, como la reforma laboral.

Aseguró que “los voy a denunciar ante la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia por quebrantar la Constitución y la Ley Quinta. Están viciando cualquier proyecto que se discuta en la Comisión. Lo que quieren es no trabajar, ir a hacer campaña y engañar a la gente otra vez, y lo peor es que la engañarán”.

El duro pronunciamiento de Benedetti en contra de la Comisión Séptima llegó luego de otra publicación del presidente Gustavo Petro. En respuesta a lo que dijo Pinto, el primer mandatario aseguró: “Dado que la Comisión Séptima se niega a cumplir su deber, el gobierno implementará su plan B para lograr disminuir las intermediaciones financieras insanas del sistema de salud colombiano”.

Pero el “plan B” del presidente Petro no cayó bien. La senadora senadora Nadia Blel, presidenta del Partido Conservador, cuestionó la movida que planea el jefe de Estado: “Se acabó este gobierno y el presidente nunca comprendió que el Congreso ejerce sus funciones con plena autonomía e independencia, sin subordinarse a los caprichos del Ejecutivo. Confío plenamente que cualquier arbitrariedad que tenga planeada, será frenada por una rama judicial autónoma e independiente”.

