Petro desconoce listas a la Cámara del Pacto Histórico que no fueron cerradas

Hasta último momento se extendió la definición de las listas cerradas del Pacto Histórico. Fue una de las coaliciones que más tarde entregó los listados en la Registraduría, junto con la Coalición Centro Esperanza y el Verde. Cerca de 12 horas después del cierre de inscripciones, Gustavo Petro se pronunció sobre el proceso a través de un breve mensaje.

En este destacó que las listas habrían sido un gran “esfuerzo a nivel nacional y departamental”. Además, les respondió a algunos del propio pacto que han cuestionado que se hayan cerrado las listas: “La razón de que sean cerradas es para que la mitad de las curules sean de mujeres”.

En este mismo sentido no destacó los que habían quedado en la lista, sino que se endosó el voto legislativo sobre sí mismo. “El que vote por mí puede votar fácilmente por la lista que me representa en el Congreso”, expresó Petro, que repitió en varias ocasiones que el que vote por él en la consulta presidencial debía votar por las listas del pacto.

“Llegó la hora de construir un gran proyecto colectivo pluralista y diverso para transformar a Colombia”, dijo el líder de la Colombia Humana, que luego reveló cuál es la meta de votos que tienen para marzo: “Buscamos 5 millones de votos en las elecciones que se realizarán al mismo tiempo de la consulta”.

Petro también volvió a recalcar que una alta votación de la lista del Pacto Histórico tanto en Cámara como en Senado es esencial para su proyecto presidencial. “Si no cambiamos al Congreso no se podrá aprobar las reformas a las leyes que permitan garantizar los derechos fundamentales de las personas ni las transformaciones sociales y económicas que el país requiere”, señaló el gran favorito del Pacto Histórico.

Además de recalcar la importancia de que voten por la lista, este también lanzó una amenaza sobre lo que supuestamente ocurriría si el Pacto Histórico no era mayoría en las próximas elecciones legislativas. “Si las mafias de la corrupción se adueñan, a través de la compra del voto, de la Cámara y el Senado, podrán hacer un golpe parlamentario contra el gobierno popular”, expresó un Petro que cada vez se siente más seguro en el primer lugar de las encuestas.

Este asunto de la votación legislativa ha sido un tema reiterativo en el petrismo. Desde hace un año, Gustavo Bolívar venía hablando del 55/86, que implicaba sacar 55 curules en Senado y 86 en Cámara para hacerse de las mayorías. Aunque ese tema se había dejado de lado hace un tiempo, tanto Bolívar como Petro volvieron hacer énfasis en que necesitan sacar una alta votación en las legislativas para garantizar su gobernabilidad en caso de llegar a ser presidente,

Además de hablar de la votación, el mensaje tuvo un hecho particular y es que Gustavo Petro desconoció las listas del Pacto Histórico a nivel regional, Cámara, que no fueron cerradas. “En aquellos departamentos donde no se cerró la lista, poniendo en peligro las elecciones de mujeres, he tomado la decisión, dado que se contravino el criterio general, de apoyar listas diferentes donde sí se garantice el derecho de la mujer y los principios básicos de la democracia. Llegó el momento de las definiciones”, fueron las palabras de Petro.

Este hecho llama la atención pues serían listas bajo el manto del Pacto Histórico que sería repudiadas por el líder de la coalición. En algunos listados regionales tomaron la decisión de abrir las listas ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo. Sin embargo, como indicaría el video, a Petro no le habría gustado este hecho y hasta ha sugerido que no los apoyaría, así lleven el nombre de su convergencia de partidos y movimientos de izquierda.