Iván Cepeda advierte riesgos por “intervenciones militares” de EE. UU. en el Caribe

Senador, durante su discurso de triunfo tras ganar la Consulta del Pacto Histórico para definir un candidato único para la presidencia 2026; aparece en compañía de las senadoras Gloria Flórez, María José Pizarro y la exministra Susana Muhamad entre otros. Foto: Óscar Pérez

Las operaciones militares ordenadas por la Casa Blanca en territorio latinoamericano siguen siendo objeto de señalamientos por parte del gobierno de Gustavo Petro y su bancada. Los hechos que han dejado como saldo más de 40 personas muertas en ataques a lanchas que presuntamente transportan cocaína fueron cuestionados por el precandidato Iván Cepeda, quien hizo un llamado para la defensa de la soberanía de la región.

En un video difundido por sus redes sociales Cepeda expresó su “preocupación” por estas acciones militares que se han desarrollado tanto en el mar Caribe como en el Océano Pacífico. Según señaló el senador, “se han presentado decenas de acciones en las cuales, con misiles se han impactado embarcaciones en las que hay civiles. Esas acciones han sido consideradas por distintas instancias del derecho como violatorias del derecho internacional”.

Cepeda, quien integró la mesa directiva de la Comisión Segunda – encargada de las relaciones internacionales - advirtió que los pasos que están dando este tipo de operaciones podría derivar en “golpes quirúrgicos en territorio extranjero”, hecho que calificó como un riesgo para toda la región.

El precandidato hizo un llamado ante las recientes advertencias emitidas desde la Casa Blanca por posibles intervenciones militares en Venezuela. Y si bien esta información fue desestimada tanto por el presidente estadounidense, Donald Trump, como por su secretario de Estado, Marco Rubio, Cepeda afirmó que esta ruta puede ser “catastrófica”, ante las consecuencias que esto dejaría tanto a la región Caribe como propiamente a Colombia.

UNA ADVERTENCIA NECESARIA SOBRE LA PELIGROSA OPERACIÓN MILITAR QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EEUU EN NUESTRA REGIÓN: pic.twitter.com/U1jWa1MWGx — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 2, 2025

“Elevemos como país, unidos, nuestra voz de protesta estas acciones que, retiro, vulneran el derecho internacional”, aseguró Cepeda en su video.

En simultáneo, desde la Casa Blanca nuevamente hubo referencia al caso de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela y que ha sido uno de los motivantes para estas acciones militares. Aunque días atrás el propio Trump desestimó que su país tuviese intenciones de invadir territorio venezolano, aseguró que el régimen que administra ese país le quedan pocos días.

