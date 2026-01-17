Petro defendió contrato para litigio en EE. UU.: “Eso nos costó las visitas de la oposición”

El presidente Gustavo Petro ha criticado a la oposición por sus vistas a Estados Unidos y sus reuniones con miembros del Gobierno de Donald Trump. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Tras la polémica que se generó por el contrato de COP 10 mil millones con la firma de abogados Amadeus Consultancy Limited para defender al Estado colombiano en temas de sanciones financieras, el presidente Gustavo Petro le salió al paso a las críticas. El mandatario se pronunció en redes sociales y lanzó pullas a la oposición por sus “isitas a Estados Unidos.

“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, aseguró.

Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles . Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no se cuántas cosas más , apátridas. https://t.co/ejx8xVOvlh — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 17, 2026

De acuerdo con la página del Secop II, el contrato tiene como objeto “prestar servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras; así, como la elaboración de conceptos técnicos, análisis de riesgo institucional y recomendaciones jurídicas estratégicas”.

Desde varios sectores se ha señalado que este sería para defender al mandatario en los tribunales estadounidenses tras su inclusión en la lista Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), en la que también están su primogénito, Nicolás Petro, la primera dama Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Precisamente, en esa firma —que cuenta con experiencia en la defensa ante situaciones relacionadas con la llamada lista Clinton— está Daniel Kovalik, abogado que asumió la defensa del mandatario en este caso, según lo anunció el propio jefe de Estado.

Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC.



Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU.



Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 24, 2025

Ese contrato se firmó dos días después de la primera llamada entre Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien tuvo en el pasado varios choques. Hay expectativa por la reunión que habrá en la Casa Blanca este 3 de febrero, que derivó precisamente de esa llamada, y por la que la Casa de Nariño está alistando todos los preparativos para el ingreso del mandatario en Estados Unidos.

