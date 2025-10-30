Esto es lo que pasó con el avión de Petro en España rumbo a Medio Oriente

Presidente Gustavo Petro. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Compañías que operan en el aeropuerto de Barajas, en Madrid (España), negaron abastecer de combustible el avión en el que viajó a Arabia Saudita el presidente Gustavo Petro, porque el mandatario fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, conocida como ‘Lista Clinton’.

Así lo informaron este miércoles medios que señalaron que algunas de las empresas que prestan este servicio tienen capital de origen estadounidense y desistieron de suministrar el combustibles al avión presidencial colombiano por temor a “incurrir en graves violaciones de las regulaciones de la OFAC”.

“Fuentes cercanas de la Casa de Nariño le confirmaron a este medio que tal suceso, el cual sigue colocando en el ojo del huracán al jefe de Estado, es verdad”, se ha indicado.

Petro, por su parte, agradeció el martes, antes de que se conociera lo ocurrido con el combustible, “la ayuda del Reino de España para poder llegar” a donde fue invitado, sin dar más detalles del suceso. Se ha conocido que el avión presidencial colombiano fue traslado a una base militar donde reabasteció combustible y siguió su camino hacia Arabia Saudita.

EFE consultó esa versión con la Presidencia y otras autoridades, pero no hubo respuesta. En todo caso, el presidente Petro, a través de X, ya se refirió a la situación: “Dejen de decir tonterías. Me encuentro en El Riad, viajé desde España, que fue mi escala, y no pude llegar a Arabia Saudita por transferencia cuántica, sino física. Llevo tres días aquí, abriendo Colombia al mundo. Aún no se puede elevar los aviones a punta de soplo de pulmones como hacíamos de niños”.

Dejen de decir tonterías. Me encuentro en El Riad, viajé desde España, que fue mi escala, y no pude llegar a Arabia Saudita por transferencia cuántica.ñ, sino física. Llevo tres días aquí, a riendo Colombia al mundo.



Aún no se puede elevar los aviones a punta de soplo de… https://t.co/slzmJRWbCq — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 30, 2025

En otra publicación, además, dijo que se terminará el contrato con la empresa norteamericana que se negó a abastecer de gasolina a su avión: “La humillación no la pusieron en el aeropuerto de Madrid, no digan más mentiras. Fue la empresa norteamericana con la que la FAC contrato toda su gasolina fuera del país, cosa que nunca debió ocurrir, y el lugar fue Cabo Verde en el África. España me ayudó, al contrario. Menos mal pone la empresa gringa la humillación, porque se romperá el contrato con ella”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes pasado la inclusión de Petro; su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, en la lista de la OFAC por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Esto implica el bloqueo de sus activos en EE.UU. y la prohibición de transacciones con ellos.

Sin embargo, Petro aseguró la semana pasada que no posee bienes ni cuentas en Estados Unidos y que, por tanto, las sanciones financieras impuestas por la Administración de Donald Trump no lo afectan.

Las tensiones entre Bogotá y Washington se agudizaron en septiembre, cuando Washington retiró a Colombia -considerado el mayor productor mundial de cocaína- de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.

También en septiembre, Estados Unidos revocó el visado al presidente colombiano tras su participación en una convocatoria propalestina en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente continua con su agenda en Medio Oriente

Este jueves, el presidente Petro continúa en su periplo por Medio Oriente. Luego de su visita a Arabia Saudita, en estos momentos viaja rumbo a Egipto donde se reunirá, entre otros, con el presidente Abdelfatah El-Sisi.

En su último día en Arabia Saudita, el presidente se reunió con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, quien se desempeña como primer ministro.

Sobre este encuentro, Petro informó que abordó dos temas: el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambas naciones y la mediación con Estados Unidos, en medio de los ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico a embarcaciones que, presuntamente, transportan drogas ilegales.

Frente al primer tema, aseguró que busca un “acercamiento con Arabia Saudita como fuerza económica respetando la soberanía colombiana. A mediano plazo, invitamos a pensar en inversiones que tienen que ver con energías limpias, ojalá en La Guajira. Habrá una aerolínea directa entre Arabia Saudita y Colombia, he buscado ampliar cada vez más estas aerolíneas y abrir la mirada colombiana al mundo”. También afirmó que se han fortalecido las exportaciones a ese país, con un aumento del 45 % en el superávit de Colombia con Arabia: “Estoy convencido de que podremos exportar muchísimos productos e importar inversión. Podríamos ser economías complementarias”.

En cuanto a la mediación con Estados Unidos, afirmó: “Le pedí a Arabia Saudita mediar en el conflicto que se está desatando en el Caribe, que incluye detener esta masacre. Y buscar que el diálogo interno sea el mejor camino antes que los misiles. Ellos estudiarán el tema”.

