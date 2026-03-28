Petro hizo 29 alocuciones en solo nueve meses de 2025: Defensoría dijo que fueron 36 horas

El presidente Gustavo Petro realizó durante 2025, entre febrero y marzo de ese año, un total de 29 alocuciones que, según la Defensoría del Pueblo, sumaron más de 36 horas de transmisión (imagen de referencia). Foto: EFE - Presidencia de Colombia

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Un total de 36 horas y 10 minutos de transmisión sumaron las 29 alocuciones que hizo el presidente Gustavo Petro en tan solo nueve meses del 2025.

Estás intervenciones públicas, y a través de todos los canales, se realizaron entre febrero y marzo del año pasado. Y si bien es un derecho de cualquier mandatario, en su momento se desató polémica porque, según el estatuto de la oposición, quienes estén identificados como contradictores de la administración de turno solo tienen derecho a un número específico de réplicas que es mucho menor a las intervenciones hechas. Ahí ya se configuraría un desequilibrio.

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Toda esta información está recopilada en un documento que la Defensoría del Pueblo le remitió al Congreso sobre el estado de la oposición en el año 2025, el cual fue revelado este sábado en su integridad por El Espectador.

La entidad resaltó en su reporte que el Estado ha avanzado en el cumplimiento de los derechos de la oposición si se habla de acceso a la información oficial y participación en espacios institucionales, pero que se mantienen las deudas en materia de seguridad e incluso en la financiación y acceso a medios de comunicación.

Consulte aquí: Oposición está en “vulnerabilidad extrema”: van tres asesinatos y 440 líderes en riesgo

Este último factor es más complejo desde hace dos años, pues durante este tiempo el presidente Petro incrementó considerablemente sus alocuciones, lo que —de acuerdo con la información que le le llegó al Legislativo— generó “un enorme desequilibrio” debido a que la oposición solo tiene derecho a tres réplicas.

Según el informe, solo entre el 4 de febrero y el 17 de octubre de 2025, el jefe de Estado hizo 29 alocuciones que, en total, sumaron 36 horas y 10 minutos de transmisión. Además, la frecuencia de estos espacios fue alta, equivalente a un discurso televisado aproximadamente cada 8 o 9 días, con picos de concentración en los meses de mayo, junio, agosto y septiembre. Todo esto sin sumar que las emisiones fueron en las franjas de máxima audiencia de los canales nacionales.

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El Consejo de Estado frenó las apariciones y determinó un uso inadecuado, pero el presidente insiste en que lo están censurando. No obstante, la normatividad vigente y la Constitución de 1991 le da sustento jurídico al paso que dio el alto tribunal.

En todo caso, como lo contó este diario tras revelar el 109 páginas completas del documento, la Defensoría encontró que la oposición política en Colombia está en “vulnerabilidad extrema” porque en 2025 asesinaron a tres de sus figuras, incluyendo a Miguel Uribe Turbay, y se identificaron riesgos sobre 440 de sus líderes.

Lea aquí el informe completo de la Defensoría:

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