Listo un Conpes por COP 13 billones para la Fuerza Pública tras accidente aéreo en Putumayo

Los ministros de Defensa, Pedro Sánchez, y del Interior, Armando Benedetti, junto a otros miembros del Gobierno se reunieron esta semana para aprobar Conpes por COP 13 billones para la modernización de la Fuerza Pública. Foto: @PedroSanchezCol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno del presidente Gustavo Petro aprobó un Conpes por COP 13 billones, con el fin de fondear los procesos de modernización de la Fuerza Pública.

La decisión se adoptó luego de un consejo de ministros que esta semana lideró el jefe de Estado tras el accidente de un avión militar en Putumayo, el cual dejó 69 uniformados muertos y más de 50 personas heridas.

Más información: Oposición está en “vulnerabilidad extrema”: van tres asesinatos y 440 líderes en riesgo

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Conpes permitirá “modernizar a nuestra Fuerza Pública y Fuerzas Militares, una cifra histórica que demuestra nuestro compromiso con la soberanía y la seguridad del país”.

Este paso también se presenta en momentos en que el presidente Petro calificó de “chatarra” el avión Hércules que se accidentó y que hace parte de las donaciones de Estados Unidos.

Es de su interés: Colombia no tenía tantos candidatos presidenciales desde 1994: así han sido los cambios

Si bien las pruebas técnicas recopiladas en la semana mostraban que la aeronave tenía aún más capacidad de vuelo, algo que hasta la propia Fuerza Aérea enfatizó, Petro mantuvo un relato sin sustento más allá de lo verbal en torno a la cantidad de años del Hércules.

Incluso, en medio de un duelo nacional que la propia Casa de Nariño decretó tras el accidente, el mandatario apareció en un diálogo digital con el streamer conocido como Westcol y hasta el momento no se ha vuelto a referir al accidente que cobró la vida de los 69 uniformados.

En contexto: Gobierno decreta tres días de duelo nacional por accidente aéreo en Putumayo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, agregó que el Conpes recién aprobado va encaminado a dotar de más herramientas a las tropas.

Sánchez dijo que estos COP 13 billones del Conpes se suman a otros procesos de modernización, como el que se realizó con la negociación con Suecia para adquirir las aeronaves Saab Gripen.

Otras noticias: Estos son los cuatro ejes de la investigación de la Presidencia sobre aviones Hércules

“Se tomó una decisión trascendental de asignar COP 16,8 billones para adquirir una capacidad de superioridad del que protegerá al pueblo colombiano durante los próximos 40 o 50 años”, precisó el ministro de Defensa.

En medio de esta discusión se dieron afirmaciones en clave electoral desde el oficialismo y la oposición, pues la campaña por la elección del sucesor del presidente Petro está en el primer orden de la discusión pública, lo cual lleva a que el petrismo y sus contradictores se culpen mutuamente por lo que sucede en el país. El saliente Gobierno ya suma más de tres años al frente del Estado.

El gobierno de @petrogustavo ha sido el de la Fuerza Pública. Acabamos de aprobar junto al @mindefensa @PedroSanchezCol el Conpes de 13 BILLONES DE PESOS para modernizar a nuestra fuerza pública y fuerzas militares, una cifra histórica que demuestra nuestro compromiso con la… pic.twitter.com/pE6bR3nSlW — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 28, 2026

¡𝐇𝐈𝐒𝐓Ó𝐑𝐈𝐂𝐎! 𝐄𝐍 𝐋𝐎𝐒 Ú𝐋𝐓𝐈𝐌𝐎𝐒 𝟏𝟐 𝐌𝐄𝐒𝐄𝐒 𝐒𝐄 𝐇𝐀𝐍 𝐀𝐏𝐑𝐎𝐁𝐀𝐃𝐎 𝟑𝟏,𝟔 𝐁𝐈𝐋𝐋𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈Ó𝐍 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐄𝐋 𝐒𝐄𝐂𝐓𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐅𝐄𝐍𝐒𝐀



Bajo el liderazgo del Gobierno Nacional, el sector… pic.twitter.com/rnSdhgcTeY — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 28, 2026

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.