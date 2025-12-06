Petro reiteró mensaje que lo dejó sin visa gringa: “ningún militar debe obedecer ese tipo de órdenes”

El presidente Gustavo Petro aseguró que, según su óptica, sí hay un riesgo sobre la soberanía colombiana en medio de su disputa con Washington. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió este sábado en la tarde a usar uno de los eventos públicos en los que participa usualmente para hablar tácitamente del proceso electoral de 2026 y para reiterar el mensaje en torno al presunto riesgo que tiene la soberanía nacional por las operaciones contra el narcotráfico que desplegó Estados Unidos en aguas del Caribe y del Pacífico. Y si bien el principal objetivo es cercar al régimen con el que Nicolás Maduro reprime en Venezuela, las menciones a Colombia han despertado alertas.

Durante una conmemoración por los 97 años de la masacre de las bananeras, realizada este 6 de diciembre en el departamento del Magdalena, el jefe de Estado aprovechó el momento para buscar equiparar lo que sucedió en ese momento —de acuerdo con sus palabras con matices— con la situación actual y la crisis en la relación entre Bogotá y Washington. Todo con un tono en clave electoral.

“El Ejército tiene que hacer aquí una reflexión. Lo dije en una calle de Nueva York, y no me arrepiento y lo repito: las fuerzas militares armadas públicas de cualquier país del mundo solo le obedecen a su presidente mientras se respete la Constitución”, precisó Petro haciendo referencia a lo que dijo hace unos meses en suelo estadounidense y por lo cual se quedó sin visa. Ratificó todo su mensaje pese a que en algún momento dijo públicamente que lo habían supuestamente malinterpretado.

Y, a renglón seguido, agrego: “Pero cuando una orden de un presidente, cualquiera que sea en cualquier lugar del mundo, va contra la Constitución de su país o va contra la constitución de la humanidad, porque ya existe una constitución de la humanidad construida alrededor de tratados internacionales y de los años y de los siglos de la sabiduría humana, ningún militar debe obedecer ese tipo de órdenes. Ni matar lancheros, como sucedió aquí cerca de Sana Marta, ni matar bebes como sucedió en Gaza”.

Tal y como lo anticipó El Espectador en su edición de fin de semana, la Casa de Nariño tiene la instrucción de potenciar los dardos a Estados Unidos y aprovechar cualquier mensaje agresivo que salga de la Oficina Oval para potenciar el relato sobre soberanía y darle mucho más aire ahora que el país entra en una fase de transición por las elecciones del próximo año.

“Nos amenazó de invasión, una invasión siempre trae la muerte de inocentes y los inocentes son de la tierra donde se invade”, aseguró el jefe de Estado, quien advirtió que “Latinoamérica debe defenderse y que la defensa es antes que nada launidad de los pueblos latinoamericanos”. Luego de estas frases añadió que el proceso electoral que se avecina es clave porque, desde su óptica, la soberanía estará salvaguardada si hay reelección de la izquierda.

Además, como ya ha pasado en otros eventos, usó parte de su discurso de clave electoral para resaltar a la ahora extinta guerrilla del M-19, en la que militó, y esta vez lo hizo al exaltar la figura de Andrés Almarales, integrante de esta estructura ilegal que estuvo presente en la toma terrorista al Palacio de Justicia en 1985. La razón de mencionarlo es que ese personaje es oriundo de la región en la que lideró el evento en la tarde de este sábado.

En Ciénaga, Magdalena, 97 años de la masacre de la bananera y la volvieron hacer en el Urabá con las convivir. pic.twitter.com/pMDT2bKgXE — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 6, 2025

