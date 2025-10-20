Logo El Espectador
Expresidentes se pronuncian por nueva crisis entre Petro y Trump

Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque se refirieron a las acusaciones del presidente de Estados Unidos y a la amenaza de nuevos aranceles.

Redacción Política
20 de octubre de 2025 - 06:30 p. m.
Expresidentes Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y Ernesto Samper.
Foto: Archivo
Los expresidentes Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque hablaron sobre la más reciente crisis entre Colombia y Estados Unidos por los choques entre Gustavo Petro y Donald Trump y por la advertencia de este de que impondrá nuevos aranceles a Colombia.

Los expresidentes Pastrana y Uribe publicaron un comunicado en el que manifestaron que “exigimos serenidad, prudencia y sentido nacional, por encima del egoísmo, en el manejo de esta crisis que pone en riesgo la seguridad, el bienestar del pueblo y sectores claves de la economía colombiana”.

Además, aprovechando que el Trump –sin pruebas– aseguró que Petro era un “líder de narcotráfico”, afirmaron: “demandamos al señor presidente Petro la definición clara de su relación con el jefe del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro, así como una explicación del llamado Pacto de la Picota y la consecuente coincidencia de las posteriores conversaciones llamadas “paz total” con grupos de las organizaciones criminales del narcotráfico disfrazadas con estatutos políticos”.

Por su parte, el expresidente Santos criticó que Petro y Trump abordaran la situación desde redes sociales y no a través de los canales diplomáticos oficiales. “Mientras tengamos dos presidentes que se insultan por Twitter todos los días será mas difícil demostrar a sus ciudadanos fortaleza en la lucha contra las drogas. Con la pelea entre el mayor productor mundial de droga y el mayor consumidor de droga del mundo solo gana el crimen organizado”, dijo durante un foro de Grupo Prisa en España.

A su turno, Iván Duque hizo un llamado al diálogo y buscar salidas diplomáticas. “Por encima del presidente y de sus funcionarios está Colombia, con sus intereses sagrados y su dignidad como nación. Nada resulta más indigno para un Jefe de Estado que salir a una calle de Nueva York a insultar al presidente de los Estados Unidos e incitar a una rebelión militar con el propósito de desestabilizar su gobierno”, afirmó.

Y agregó: “El diálogo y la sensatez deben prevalecer sobre la gritería y las agresiones, especialmente cuando se reclama respeto sin haberlo brindado. Durante más de dos siglos, Colombia ha cultivado una relación ejemplar con los Estados Unidos, nuestro principal aliado estratégico en la comunidad internacional”.

Finalmente, Ernesto Samper, quien ha respaldado a Petro en múltiples ocasiones, aseveró que “el presidente Trump está dando por terminada una alianza estratégica de casi 30 años entre Colombia y Estados Unidos para el combate contra el narcotráfico. Durante este tiempo que nos incluyó a varios gobiernos, Colombia consiguió después de muchos muertos y sacrificios, sentar las bases de una política de Estado en el combate de las drogas”.

EDGAR CUEVAS(71801)Hace 35 minutos
Que los gringos dejen de drogarse y así se hunde el negocio
Julian Zapata(16241)Hace 44 minutos
Esos intereses que tanto cuida hoy este triunvirato apatrida les importó poco cuando era con venezuela, el lider del narcotrafico está en otra parte, huele a boñiga y sangre. Muy conveniente y amariconadamente saben a quien le presentan braveza.
Jhonfredyss(15292)Hace 44 minutos
Cuando el expresidente Duque habla de más de doscientos años de excelentes relaciones con los EEUU, ¿Eso incluye el momento en el que apoyó la independencia de Panamá, y amenazó con guerra si no aceptamos, en detrimento de nuestra soberanía territorial? Es para una tarea de Historia de Colombia.
