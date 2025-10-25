“La perjudican”: ¿por qué la primera Dama, Verónica Alcocer, entró en lista Clinton?

La primer Dama, Verónica Alcocer, fue incluida junto al presidente Gustavo Petro en la llamada lista Clinton. Foto: Verónica Alcocer

Aunque después del arranque del gobierno su papel dentro del Ejecutivo salió de los reflectores públicos y su permanencia en el exterior se hizo cada vez más fuerte, Verónica Alcocer, la primera Dama, terminó junto al presidente Gustavo Petro y otras personas incluida en una lista que Estados Unidos elabora con personas que tienen presuntos vínculos con organizaciones narcotraficantes y lavadores de activos.

De hecho, Alcocer estuvo durante este 2025 alejada de los titulares y eventos públicos, pero hace un par de meses recuperó su agenda interna al realizar una serie de visitas a varias cárceles como parte de un trabajo social que realiza desde su despacho. Si bien le valió duras críticas de la oposición, la primera Dama y el Gobierno sí defendieron ese trabajo.

También se había mantenido con distancia de los plazoletazos del presidente Petro, el más reciente se hizo en Bogotá y los otros cinco de este año fueron en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga e Ibagué, contrario a otras oportunidades en las que solía estar parada al lado del mandatario.

A esto hay que sumarle que en las más de 70 salidas al exterior que ya suma el jefe de Estado en solo tres años, Alcocer estuvo en muy pocas y generalmente prefirió estar con otras agendas.

Pero este viernes, pasadas las 2 de la tarde, la primera Dama y el presidente entraron en la historia como la primera pareja presidencial colombiana en ejercicio en ser incluida en la llamada lista Clinton.

“La primera Dama, Verónica del Socorro Alcocer García, fue una vez nombrada inconstitucionalmente por Gustavo Petro para servir como embajadora ‘en una misión especial’. Un tribunal colombiano anuló más tarde el nombramiento, decidiendo que el nombramiento violaba el artículo 126 de la Constitución colombiana, que prohíbe al presidente colombiano nombrar a su cónyuge o pareja permanente”, se lee en la comunicación del Departamento del Tesoro de la administración del magnate republicano Donald Trump.

Lo que significa el hecho de la OFAC, Juan Manuel, es que los amigos de quién asesinó a tu padre tienen tanto poder que logran poner entre mafiosos a quien investigó a los asesinos de tu padre Galán.



Logran transformar la lista Clinton, de instrumento contra la mafia en… https://t.co/5YY4PBUe1Y — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 25, 2025

Ante este hecho, por el que además resultaron reseñados en el mismo listado el primogénito del mandatario, Nicolas Petro —procesado por posible enriquecimiento ilícito—, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, el presidente Petro lleva más de 48 horas rechazando las sanciones y buscando darle un relato electoral a la crítica tensión en la relación entre Bogotá y Washington.

“Verónica Alcocer está separada de mí hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”, fue uno de los mensajes de Petro.

Sobre el hijo mayor del mandatario, quien precisamente jugó un papel dentro de la campaña que en 2022 llevó a Petro al poder luego de sacar 11,2 millones de votos en la segunda vuelta, durante la cual superó al ahora fallecido Rodolfo Hernández por poco más de 700.000 sufragios, el gobierno republicano también fue fuerte.

“El hijo mayor de Gustavo Petro, Nicolas Fernando Petro Burgos (Nicolas Petro), es considerado su heredero político. Se ha desempeñado como gerente de campaña de Gustavo Petro en Barranquilla. En 2023, Nicolas Petro fue arrestado en Colombia por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por acusaciones de que canalizó dinero recibido de narcotraficantes hacia los esfuerzos de ‘paz total’ y campaña electoral de Gustavo Petro. Nicolas Petro admitió más tarde haber recibido dinero sucio de una persona anteriormente involucrada en el tráfico de narcóticos e hijo de un contratista en juicio por financiar paramilitares”, quedó consignado en el documento estadounidense.

Treasury is sanctioning the President of Colombia, Gustavo Petro, for his role in the global illicit drug trade. Under President Petro, cocaine production in Colombia has exploded to record high rates. Petro has provided narco-terrorist organizations with benefits. Under… — Treasury Department (@USTreasury) October 24, 2025

En medio de todo esto, según se reportó precisamente este sábado, el presidente Trump volvió a cargar contra el mandatario Petro al señalarlo nuevamente de supuesto líder narcotraficante, lo que el jefe de Estado colombiano rechazó de forma contundente. Eso sí, todo este panorama tendrá un impacto directo en las elecciones de 2026.

