Se suma el factor de la Lista Clinton a la relación Colombia-EE. UU.: esto está en juego

Tras días de reuniones para tratar de bajar las tensiones entre la Casa de Nariño de Gustavo Petro y la Casa Blanca de Donald Trump, la decisión de incluir al mandatario colombiano y parte de su círculo cercano en la Lista Clinton significa un golpe en la relación bilateral. Con el anuncio de que ya cuenta con un abogado (Dan Kovalik) para defenderse en Estados Unidos, comenzó una nueva era en la comunicación.

Con Petro, la primera dama Verónica Alcocer; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y uno de los hijos del mandatario, Nicolás Petro Burgos —investigador por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos— metidos en esa lista, llegan una serie de medidas para figuras clave en el Gobierno. Ser sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos implica bloquear todos los activos en jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y empresas de EE. UU. realizar cualquier tipo de transacción con esas personas.

Y se trata de una determinación no menor, pues viene acompañado de una serie de anuncios que había delineado el jefe de la Casa Blanca en los últimos días. Tan solo este domingo, el magnate republicano calificó a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y anunció la suspensión de ayudas a Colombia. La respuesta del Ejecutivo colombiano fue la de calificar de “grosero e ignorante” a Trump.

Dos reuniones de alto nivel con el encargado de negocios estadounidense, John McNamara, buscaron desescalar el diálogo esta semana, y la última fue menos de 24 horas antes de que el mundo conociera la inclusión de Petro entre los sancionados por la OFAC. En todas estuvo presente el embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña, quien fue llamado a consultas este lunes.

“El encuentro estuvo orientado a un diálogo franco, donde la ministra de Relaciones Exteriores [Rosa Villavicencio] resaltó la necesidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conozca de cerca la realidad colombiana (...). Igualmente, subrayó la importancia de reactivar los mecanismos bilaterales existentes como el Diálogo de Alto Nivel con Estados Unidos (DAN) y el Grupo de Trabajo Antinarcóticos (GTA)”, dijo el Ministerio de Exteriores sobre el encuentro de este jueves en el Palacio de San Carlos.

Y si bien ni siquiera McNamara ha sido llamado a consultas en medio de las tensiones crecientes, los argumentos del Departamento del Tesoro de EE. UU. para tomar la decisión fueron contundentes. La institución dijo que “bajo el mandato del presidente Petro, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar niveles récord”. Incluso, acusó al jefe de Estado “ha proporcionado beneficios a las organizaciones narcoterroristas”.

Es la misma línea que ha seguido Trump en sus declaraciones. Pero a esas se le suma un anuncio clave: la suspensión de ayudas a Colombia. Si bien se trata de una decisión que no podría tomar unilateralmente —al menos en su totalidad—, sí tendría fuertes repercusiones en el país, seguida a la de la descertificación parcial.

Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC.



Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU.



Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 24, 2025

En la normativa estadounidense, el monto de ayudas proviene, principalmente, de la Ley de Asignaciones aprobada en el Congreso y es por esa razón que la decisión no puede venir únicamente de la Casa Blanca. En 2024, ese número fue de USD 505,7 millones para Colombia, y USD 210,1 millones para este año.

Está previsto que ese número se siga reduciendo para 2026 y con los recientes choques entre ambos Ejecutivos, el panorama es rocoso. Y no es menor que funcionarios del gobierno Petro como la canciller y el embajador ya hayan recibido un regaño del mismo jefe de Estado por no tener un diálogo de alto nivel con el Capitolio estadounidense ni con la administración Trump.

Tampoco pasa de agache que ni el mismo mandatario ni sus funcionarios más cercanos tienen la visa. A Petro se la quitó Estados Unidos después de que llamara a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del magnate republicano, y de eso siguió una serie de anuncios por parte de ministros como Villavicencio y Germán Ávila (Hacienda) sobre una renuncia propia al documento. Se conoció, además, que había sido retirada a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, así como al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Para saber qué sigue no hay respuestas concretas del lado colombiano. Este viernes, el mandatario citó a la ciudadanía que lo apoya a una manifestación por la soberanía de Colombia y lo más seguro es que se refiera directamente a las decisiones tomadas desde el lado estadounidense.

