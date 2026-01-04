“El pueblo de Venezuela debe unirse para salir a las calles”: Gustavo Petro

Presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Tras la invasión de Estados Unidos en Venezuela y la captura del dictador Nicolás Maduro, el presidente Gustavo Petro convocó a la ciudadanía venezolana a salir a las calles con el fin de defender la soberanía de Venezuela. Además volvió a arremeter contra el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Esta movida sucedió luego de que el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se estableció en Cúcuta, Norte de Santander, anunciara la convocatoria de reunión del Consejo de Seguridad de la ONU —que se llevará a cabo este lunes 5 de enero— y que se diera la reunión extraordinaria y virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), por petición de Colombia (país que la preside) y Brasil, que terminó sin que se llegara a ningún acuerdo sobre la situación entre los 33 Estados.

A través de su cuenta de X, el presidente emitió un mensaje en el que sostiene que al afectar la soberanía del vecino país, Estados Unidos no ejecutó un arresto hacia Nicolás Maduro, sino un secuestro.

“Condené las detenciones políticas de opositores en Venezuela y pedí una amnistía general para todos, pero exactamente lo mismo que hacía el gobierno de Maduro lo hace ahora, con centenares de muertos venezolanos, el gobierno de Donald Trump”, sostuvo el mandatario.

Aunque en el mismo mensaje Petro afirma que nunca reconoció el último gobierno de Nicolás Maduro, afirmando que las elecciones de abril “no fueron libres por la exclusión de candidatos, por las detenciones y por el bloqueo”, hasta hace muy poco el presidente no se había referido nunca hacia Nicolás Maduro como dictador.

El Papa rechaza la retención de Nicolas Maduro.



Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro.



Condené las detenciones políticas de opositores en Venezuela y pedí una amnistía general para todos, pero… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 4, 2026

Además, dentro de otro comunicado emitido por el presidente después de las declaraciones mencionadas, Petro arremetió nuevamente contra Trump después de evitar hacer declaraciones demasiado intempestivas debido a las amenazas impartidas por el mandatario de Estados Unidos hacia Colombia en medio de las tensiones en Venezuela.

En el marco de las discusiones que han tenido los mandatarios, Petro ha defendido siempre que no hay pruebas de narcotráfico ligadas al dictador Maduro ni tampoco ninguna que lo incrimine a él como narcotraficante, mientras que Trump afirma constantemente que Maduro hizo parte del narcotráfico en Venezuela y Petro, a través de su política de paz total, permitió que el narcotráfico creciera en el país.

“Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer, mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente”, argumentó el presidente.

Además, respecto al Cartel de los Soles, que Petro nunca ha reconocido como una realidad, el mandatario sostuvo que “en los archivos de la justicia colombiana después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes de la cocaína, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Celia Flores”.

El presidente de Colombia se fue contra el presidente Donald Trump y lo acusó de no conocer la historia del país. Además reprochó que se lo hubiera incluido en la lista Clinton tras ordenar a las tropas norteamericanas que contradijeran a su mandatario por su postura respecto al genocidio en Gaza.

“Me atreví a hablar en una calle de Nueva York frente al edificio de las Naciones Unidas y bajo la ley de los EEUU que cobija la opinión de los que asistan a la Asamblea de las Naciones Unidas para poder hablar en libertad. Hablé contra el genocidio en Gaza. [...] Por lo que dije usted se tomó la soberbia de castigar a mi opinión, mis palabras en contra del genocidio palestino. Su castigo es tratarme falsamente de narcotraficante y de tener fábricas de cocaína”, sostuvo el presidente.

No es si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante, en los archivos de la justicia colombiana después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes de la cocaína, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores. Quienes han llegado a denunciar… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

Mientras tanto, la situación en Venezuela no cede. Se espera que mañana la vicepresidenta Delcy Rodríguez se posicione como presidenta interina, pero Trump afirma que Estados Unidos gobernará Venezuela mientras se hace la transición a una política “adecuada”. Sin embargo, alrededor de la vicepresidenta Rodríguez, se encuentran algunos de los nombres que Estados Unidos acusa de participar en el Cartel de los Soles y por los cuales el gobierno estadounidense ya ha ofrecido recompensas.

Por su parte, el mandatario Donald Trump, se manifestó en la noche de este domingo asegurando que Petro es un hombre enfermo y que no estará mucho tiempo en el poder. Asegurando además, que no descarta “la idea de una operación militar en Colombia”.

#Atención El presidente Gustavo Petro fue mencionado nuevamente por Donald Trump, al asegurar que “Colombia está gobernada por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a los Estados Unidos y no va a estar haciendo esto por mucho tiempo, déjenme decirlo".



También… pic.twitter.com/NgffsnE9Mv — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 5, 2026

En medio de este panorama, la posibilidad que contemplaba Colombia de fungir como mediador en la negociación para la transición de poderes en Venezuela parece alejarse cada vez más, pues el presidente Petro volvió a interceder de manera intempestiva tras las acciones del presidente Donald Trump y tensiona cada vez más la cuerda en medio de las amenazas del mandatario estadounidense que no parecen detenerse.

